Städel und Liebieghaus vermitteln Kunst online

Immer häufiger weichen Museen in der Corona-Pandemie auf neue Online-Formate aus. Das Städel Museum und die Liebieghaus Skulpturensammlung haben ein digitales Live-Programm entwickelt, um die Kunst aus dem Museum nach Hause zu bringen.

Das Städel Museum und die Liebieghaus Skulpturensammlung haben ein neues Projekt entwickelt, um Kunstliebhaber:innen einen Ausgleich für die fehlenden Museumsbesuche während der Corona-Pandemie zu bieten. Mit zwei Live-Formaten ermöglichen die beiden Museen den Teilnehmenden, den Kunstwerken im digitalen Raum zu begegnen und sich darüber auszutauschen. „Gerade in Zeiten, in denen das direkte Gespräch über die Kunst nicht vor Ort im Museum möglich ist, sind Momente der gemeinsamen Kunstbetrachtung selten“, teilten Städel und Liebieghaus mit. Deshalb finden nun an festen Terminen Online-Touren und Online-Sessions live per Videokonferenz statt.Während der Online-Touren stellen Kunstvermittler:innen die aktuellen Sonderausstellungen von Städel und Liebieghaus vor. Dabei bekommen die Teilnehmenden Informationen zu den Hintergründen der Themen und den kunsthistorischen Inhalten der Ausstellungen „Schaulust. Niederländische Zeichenkunst des 18. Jahrhunderts“ und „Bunte Götter – Golden Edition“. Zusätzlich zu den Ausführungen der Kunstvermittler:innen können die Teilnehmenden gemeinsam über die einzelnen Kunstwerke diskutieren.Die Online-Sessions nehmen unter anderem die digitalen Sammlungen der beiden Museen, Musik und Filme in den Blick der Kunstbetrachtung. „Die kommunikativen Möglichkeiten des Internets werden ausgeschöpft und die Grenzen des digitalen Erlebens von Kunst aufgehoben“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Dabei konzentriert sich das Städel unter dem Motto „Die Macht der Bilder“ auf aktuelle Stars, Medienphänomene und die Beeinflussung durch Propaganda. In der Online-Session des Liebieghauses geht es um Weihnachten, seine Geschichte und die verschiedensten Weihnachts-Bräuche.Die Veranstaltungen des „Museums für zu Hause“ sind jeweils auf 25 Personen begrenzt. Tickets können vorab über die Online-Shops der beiden Museen gekauft werden. Wer ein Ticket gekauft hat, bekommt bis zu zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn einen Einladungs-Link per E-Mail geschickt. Voraussetzung für die Teilnahme an den Videokonferenzen ist ein internetfähiges Gerät (Smartphone, Tablet oder PC) mit Kamera und Mikrofon.>> Die nächsten Online-Touren von Städel und Liebieghaus finden am 23. Dezember und 27. Dezember statt. Die Online-Session zum Thema „Weihnachten“ veranstaltet das Liebieghaus am 25.12. Die nächste Online-Session des Städels unter dem Motto „Die Macht der Bilder“ ist für den 7. Januar 2021 geplant. Tickets für die Veranstaltungen des Städels gibt es hier , Tickets für die Veranstaltungen des Liebieghauses hier