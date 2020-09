Die Nominierten der Shortlist im Gespräch

Am kommenden Sonntag sind die Nominierten der Shortlist für den Deutschen Buchpreis zu Gast im Literaturhaus. Coronabedingt findet die Veranstaltung als Livesendung statt; Tickets können bis 60 Minuten vor Veranstaltungsbeginn erworben werden.

Alljährlich werden die Nominierten der Shortlist für den Deutschen Buchpreis zwei Wochen vor der Preisverleihung vom Kulturamt Frankfurt und dem Literaturhaus in Kooperation mit der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vorgestellt. Anders als in den vergangenen Jahren findet die Veranstaltung am kommenden Sonntag, 27. September um 15 Uhr, nicht im Schauspielhaus statt, sondern wird als Livesendung aus dem Literaturhaus übertragen.



Die Finalistinnen und Finalisten, die in diesem Jahr in der Endauswahl für

den deutschsprachigen Roman des Jahres stehen, werden in Lesungen und

Gesprächen von Christoph Schröder (Literaturredakteur JOURNAL FRANKFURT und freier Kritiker) und Miriam Zeh (Deutschlandfunk) vorgestellt. Mit dabei sind in diesem Jahr Bov Bjerg („Serpentinen“), Dorothee Elmiger („Aus der Zuckerfabrik“), Deniz Ohde („Streulicht“) und Anne Weber („Annette, ein Heldinnenepos“) und Thomas Hettche („Herzfaden“). Die Nominierte Christine Wunnicke („Die Dame mit der bemalten Hand“) reist aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens nicht an und wird daher nicht teilnehmen.



Ticket für die Livesendung können über die Reservix-Plattform erworben werden. Der Zugang erfolgt über Link und Zugangscode, ein Streaming-Account ist nicht notwendig. Die Tickets sind 72 Stunden gültig und können bis 60 Minuten vor Veranstaltungsbeginn im

Kartenshop des Literaturhauses online erworben werden.



>> Die Autorinnen und Autoren der Shortlist – Livesendung aus dem Literaturhaus, Sonntag, 27.9., ab 15 Uhr, Tickets 5 Euro