hr-Orchester bietet Kulturpreisdeckel

Wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten aufgrund der momentanen Krisensituation werden Kulturereignisse wie der Besuch eines Konzerts oftmals aufgeschoben oder bleiben gleich ganz aus. Das hr-Sinfonieorchester und die hr-Bigband wollen dagegen etwas unternehmen und bieten deshalb seit Dienstag und bis vorläufig Ende März sogenannte „hr-9-Euro-Tickets“ für bestimmte Konzerte an.Die ermäßigten Kulturtickets sind jeweils für die hr-Sinfoniekonzerte „Nacht auf dem Kahlen Berge“ am 19. und 20. Januar, „The Planets“ am 9. und 10. Februar, „Schostakowitsch Aufbruch“ am 23. und 24. Februar sowie „Amériques“ am 10. März zu haben. Alle Sinfoniekonzerte finden im Großen Saal der Alten Oper Frankfurt statt. Ebenso können Interessierte sie für die im hr-Sendesaal stattfindenden hr-Bigband-Konzerte am 9. und 10. Februar mit Alice Merton, am 9. und 10. März mit Mark Turner und am 31. März mit Dhafer Youssef kaufen.Die limitierten Tickets sind telefonisch unter 069/155-2000 oder online , aber nicht an der Abendkasse erhältlich. Pro Bestellung können maximal zwei Tickets erworben werden. Weitere Informationen gibt es auf den Internetseiten des hr-Sinfonieorchesters und der hr-Bigband