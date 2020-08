Frankfurts Local Heroes

Am 1. September findet das Local Heroes-Festival statt. Um trotz Corona möglichst viele Menschen zu erreichen, sollen die Konzerte als Film inszeniert und in der ganzen Stadt gezeigt werden. Ein Kunstprojekt am Opernplatz zeigt derweil 25 Frankfurter Helden.

Ein Konzert als Film? Ein Kunstprojekt ohne Galerie? Was ungewöhnlich klingen mag, ist das Konzept des diesjährigen Local Heroes-Festival in Frankfurt. Um das Event in diesem Jahr trotz der aktuellen Lage stattfinden lassen zu können, haben die Veranstalter der Künstlerinitiative TAB e.V. ein besonderes Konzept erarbeitet. Das Motto: „Frankfurt sagt Danke“.



Seit Montag kleidet ein Kunstprojekt, die sogenannte „Local Hero Wall“, die Außenfassade der SIGNA-Immobilie am Opernplatz 2. Es zeigt die Gesichter von 25 Menschen, „Locals Heroes“, die stellvertretend für die vielen Menschen stehen sollen, die in den vergangenen Monaten als Stützen des Systems Großes geleistet haben und dies auch weiterhin tun. Sie arbeiten vor allem in den Bereichen Pflege, Einzelhandel, öffentlicher Nahverkehr, Müllbeseitigung, Obdachlosenhilfe, Polizei, Paketlieferdienst und wurden über Patinnen und Paten benannt. Das Projekt ist bis zur 2. Septemberwoche zu sehen.



„Ohne Musik geht gar nichts“, sagen die Veranstalter um Schirmherr Daniel Wirtz und so soll am Dienstag, dem 1. September, das Local Heroes-Festival gemeinsam mit Shantel und dem Comedian Jochen Döring stattfinden. Um dabei möglichst viele Menschen zu erreichen, soll das Konzert als Film inszeniert werden. Das Ganze werde dann auf einem Hochhausdach aufgezeichnet und parallel dazu in unterschiedliche Locations ausgestrahlt. Besucherinnen und Besucher können in teilnehmenden Restaurants oder vom Main aus zuschauen. Dort soll das Konzert auf einer schwimmenden Leinwand auf dem Katamaran des Blauen Wassers gezeigt werden. „Wir werden großartige Bilder von unserer Stadt Frankfurt am Main liefern und von Menschen erzählen, die in nicht einfachen Zeiten für andere da waren“, sagte Stadtrat und Schirmherr Markus Frank (CDU). Er wolle sich bei allen bedanken, die trotz aller Umstände „hier mit viel Leidenschaft und Herzblut ein einzigartiges Projekt auf die Beine gestellt haben.“



Das Ganze steht unter der Schirmherrschaft von TAB e.V. Die Künstlerinitiative steht für innovative, branchenübergreifende Events, und veranstaltet seit 2015 jedes Jahr ein künstlerisches Event im Bahnhofsviertel. Vergangenen August fand das eintägige Open-Air-Festival „Frankfurt am Meer“ statt: Die Taunusstraße erhielt ein buntes Gewandt, dazu gab es Live-Musik sowie einen Auftritt der Neuen Philharmonie Frankfurt.