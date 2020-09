Kinoprogramm made in Frankfurt

Lange herrschte Stillstand in den Vorschauen der Kinos, die Corona-Krise versetzte auch die Filmproduktion in einen Ruhezustand. Mit „Love Sarah“ kommt nun ein Wohlfühlfilm in die Kinos – dahinter steht die Frankfurter Produktionsfirma Neopol Film.





Der Film ist in Ko-Produktion mit der Frankfurter Produktionsfirma Neopol Film entstanden, die 2014 von Jakob Zapf und Tonio Keller gegründet wurde. Ein Interview mit den beiden Jungunternehmern wurde in der September-Ausgabe des JOURNAL FRANKFURT (09/20) veröffentlicht, darüber hinaus werden drei Pakete mit je zwei Kochschürzen und Kinogutscheinen verlost. Alle Informationen zum Gewinnspiel gibt es Bohemian Rhapsody, Titanic oder Parasite – wochenlang beherrschten Klassiker und Vor-Corona-Blockbuster das Programm der hessischen Kinos, nur wenige Neuerscheinungen ergänzten aufgrund der Corona-Krise das Programm. Doch Veränderung ist in Sicht: Mit „Love Sarah – Liebe ist die wichtigste Zutat“ wird ab dem 10. September eine britische Komödie gezeigt, dahinter steht die Frankfurter Produktionsfirma Neopol Film.Bei „Love Sarah“ handelt es sich um eine romantische Tragikomödie, die die deutsche Regisseurin Eliza Schroeder in ihrer englischen Wahlheimat inszeniert hat. Dabei geht es um drei Frauen, die nach dem überraschenden Tod von Konfiserie-Meisterin Sarah deren lang gehegten Herzenswunsch, eine eigene Bäckerei im Londoner Stadtteil Notting Hill zu eröffnen, in die Tat umsetzen. Das Trio, bestehend aus der 19-jährigen Tochter Clarissa, der besten Freundin Isabella sowie der Mutter Mimi, stürzt sich in die abenteuerliche Welt der Konfiserie. Neben Emotionen sollen dabei auch die Bilder für sich sprechen: Zahlreiche der kulinarischen Köstlichkeiten wurden von Spitzenkoch Yotam Ottolenghi kreiert.Der Film ist in Ko-Produktion mit der Frankfurter Produktionsfirma Neopol Film entstanden, die 2014 von Jakob Zapf und Tonio Keller gegründet wurde. Ein Interview mit den beiden Jungunternehmern wurde in der September-Ausgabe des JOURNAL FRANKFURT (09/20) veröffentlicht, darüber hinaus werden drei Pakete mit je zwei Kochschürzen und Kinogutscheinen verlost. Alle Informationen zum Gewinnspiel gibt es hier