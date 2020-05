Sogar mit Pausensnack

Die beliebte Mousonturm-Reihe „Lokal Listener“ präsentiert sich neu und Gastgeber Gregor Praml geht mit seiner Matinee „on the road“. Im Hotel Libertine Lindenberg präsentiert er am 31. Mai mit Tamar Halperin einen echten Star.

Ich denke, der Begriff „paralysiert“ passt nicht ganz zu meiner Einstellung zu dieser Corona-Pandemie. Ich habe schon in der ersten Woche nach dem Lockdown gemerkt, dass sich hier auch eine Chance verbirgt, Dinge zu verändern und mich auch auf eine andere Art und Weise künstlerisch zu betätigen und zu präsentieren. Ich habe neben dem Musikmachen schon immer ein großes Faible für Audio- und Videotechnik und das eigenständig kombinieren zu können, das hat mich gereizt. Da kamen auch schnell ganz unterschiedliche Projekte auf mich zu, Matthias Keller zum Beispiel mit seinem Song „Umarmen“. Später dann habe ich für das Projekt #artsforspring für die Stiftung Nantesbuch ein Video produziert, in dem ich die Loops in meinem Soloprojekt visualisiert habe. Es heißt „Frühlingsprolog für Kontrabass und Loopstation“. Und erst kürzlich habe ich mit der Schauspielerin Katharina Bach (Schauspiel Frankfurt) zum Europatag mit „Antigone_Europa“ ein weiteres Videoprojekt produziert.An eine digitale Form des Lokal Listener habe ich eigentlich auch schon früh gedacht. Dann habe ich erst einmal mit meinen Kollegen, Melina Hepp und Tobias Rüger ein Osterspezial gemacht: „Mit Abstand am besten – Balkongespräche im Hotel Nizza“. Das war im Grunde der Anfang für diese digitale Form des Talks, die jetzt im LLOTR mündet. Die Leitung des Mousonturms fand die Idee von Anfang an sehr gut und es war schnell klar, dass sie mich hier unterstützen würden. Das hat mich sehr motiviert.Ich hatte das Gefühl, dass es wichtig ist auch visuell einen Unterschied zu machen. Ich wollte nicht auf der Bühne des Lokals im Mousonturm vor leeren Stühlen sitzen. Inspiriert von den Balkongesprächen im Hotel Nizza, bin ich dann bei der Idee angekommen, wo ich hingehen könnte.Ich habe mich entschieden, für jede Ausgabe des LLOTR einen neuen Ort zu suchen. Für den ersten Teil konnte ich mit der Pianistin und Cembalistin Tamar Halperin ja einen richtigen Star gewinnen. Diese Folge wird im Hotel Libertine Lindenberg stattfinden. Ein besonderes Hotel, denn einige Gäste übernachten hier nicht nur für eine Nacht, sie wohnen dort über mehrere Wochen, wenn nicht gar Monate. Im Juni und Juli geht es dann weiter auf die Reise durch Frankfurt. Sicher ist, dass auch das neue Lindley Lindenberg mir die Türen aufmacht, wenn ich kommen möchte. Dort werde ich wohl im Juli mit dem Singer-Songwriter-Duo Romie zu Gast sein. Wo genau es im Juni weitergeht, und wen ich dann zu Gast haben werde, das erfahren Sie bald.Ich habe mit Katrin Hasche und Jörg Wegner vom Lokal über eine solche Idee gesprochen. Beide fanden die Idee sehr gut und Koch Jörg war sofort dabei. Sein „Lokal“ ist ja auch im Stillstand gewesen, sodass es für ihn eine wirklich willkommene Abwechslung war. Quasi „digital“ und „analog“ miteinander vermischen. So gibt es nun also die Möglichkeit, sich für zehn Euro ein Essenspaket nach Hause liefern zu lassen, das Jörg dann live in der ersten Folge zubereiten wird, sodass man es selbst auch zuhause nachkochen kann (dazu sind keine besonderen Kochkünste notwendig, versprochen) und dann können wir gemeinsam etwas essen. Eben ein bisschen so wie sonst im Mousonturm in der Pause.Melina war bei den Balkongesprächen dabei und ich schätze sie sehr als Moderationskollegin aus ihrer Reihe „Melli redet mit…“. Ich fand die Idee, sie als Ko-Moderatorin mitzunehmen, extrem reizvoll. Mal sehen, was daraus wird und wohin uns das ganze Projekt führt. Ich freue mich jedenfalls darauf und hoffe auf eine positive Resonanz.