Promis, Politik und Paulskirche: Von Ali über Merkel bis Xi

Jazzsalon im Schweizer 5

Frau Chanson trifft auf die Herren Jazz

Man hat den Jazzsalon schon an den verschiedensten Orten in Frankfurt erleben können. Jetzt freuen sich Ev Machui, Andreas Müller und Michael Will am Samstag in einer ganz besonderen Location auftreten zu können: dem Schweizer 5.

Text: Detlef Kinsler / Foto: Frau Chanson und ihre Herren Jazz © Jazzsalon (Archivbild)