Zwei Freunde, vier Kinder und ein Podcast

Die beiden Freunde Leon und Nick sind im Sommer 2021 zeitgleich Väter geworden. Ihre Erfahrungen teilen sie seitdem mit tausenden Hörern in ihrem Podcast „Bromance Daddys“. Ende Januar ist das Duo erstmals live in Frankfurt zu sehen, wir verlosen Tickets.

Wir machen den Podcast seit knapp eineinhalb Jahren und sind inzwischen bei Folge 65 angekommen. Die Story dahinter ist wirklich cool. Leon und ich haben uns vor zehn Jahren kennengelernt, sind beste Freunde und schon länger auf Youtube und TikTok aktiv. Durch einen glücklichen Zufall sind wir dann gleichzeitig Väter geworden und konnten unser Glück kaum fassen, da ich ohnehin ein zweites Kind wollte und Leon, weil es sogar Zwillinge wurden. Als beste Freunde gleichzeitig dasselbe durchzumachen und sich austauschen zu können, ist wirklich gut. Das kann ich empfehlen (lacht). Unsere gemeinsamen Erfahrungen wollten wir dann mit anderen teilen.Fast. Wir denken uns für jede Folge ein Überthema aus, das uns beide beschäftigt. Wie etwa „Impfungen“ oder „Autofahren“. Dazu werden dann noch Fakten von unserem Team recherchiert, damit man neben den Erfahrungen noch mehr vom Podcast mitnimmt. Drumherum ist aber alles spontan. Keine Abhandlung, die wir vorlesen; wir reden, wie es kommt – wie beste Kumpels eben. Das führt dazu, dass wir manchmal auch das Mikrofon vergessen und sehr ehrlich reden; manchmal vielleicht zu ehrlich im Nachhinein.Wir versuchen, gute Väter zu sein, erzählen aber auch, wenn etwas mal nicht klappt. In der „Eltern-Bubble“, vor allem in den sozialen Medien, sieht man ganz viele Mütter, bei denen scheinbar alles perfekt und vorbildlich läuft. Das erzeugt einen großen Druck. Wir reden gerne auch über unsere Fails und Schwächen."Definitiv und das freut uns ohne Ende, denn das hätten wir nie gedacht. In der Elternwelt wird man tatsächlich schnell verurteilt, wenn oder wie man gewisse Dinge macht. Das geht in alle Richtungen, denn das Feld an Eltern und deren Erziehung reicht weit. Inzwischen haben wir aber sogar eine Whatsapp-Nummer, über die uns unsere „Brommunity“, so nennen wir unsere Podcast-Community, schreiben kann.Ja, wir wollen unsere Community auf jeden Fall integrieren und miteinbeziehen. Dann können sie die Fragen auch persönlich stellen. Insgesamt wird jede der drei Shows ein übergeordnetes Thema haben, über das wir zwei Stunden reden können. Wir wollen aber keine Comedyshow oder ähnliches daraus machen, sondern uns und unserem Podcast treu bleiben. Wer das Ganze verpasst, die Show wird aufgezeichnet und im Anschluss als Bonus-Podcast-Folge veröffentlicht.