OPEN AteliAir: Kunst unter freiem Himmel

Vom 07. bis zum 09. August wird das Atelierfrankfurt seine facettenreiche Kunst zeigen. Von Wandarbeiten bis hin zu Konzerten erwartet die Besucherinnen und Besucher ein breites Spektrum an Kreativität und Unterhaltung.

Vom 7. bis 9. August haben Künstlerinnen und Künstler wieder die Gelegenheit, ihre Kunstwerke beim OPEN AteliAIR im Atelierfrankfurt (AF) zu präsentieren. Bei der Kunstveranstaltung werden am gesamten Wochenende über 220 Künstlerinnen, Künstler und Kreative aus insgesamt 140 Ateliers teilnehmen. Ihre Werke werden überwiegend im Innenhof des ehemaligen Lagerhauses präsentiert, das sich am Frankfurter Osthafen befindet.Die Besucherinnen und Besucher werden somit die meiste Zeit unter freiem Himmel verbringen. Dort können sie an Führungen in kleinen Gruppen teilnehmen sowie sich Musikauftritte und Modenschauen ansehen. An der Außenfassade im Innenhof und im Erdgeschoss werden außerdem Wandarbeiten zu sehen sein. Die Filmemacherinnen und -macher Anja Czioska, Zeljko Vidovic und Julia Roppel zeigen ebenfalls ihre Projekte.Essen und Getränke wird es während des Festivals in der Kantine und im Atelier Obskur geben. Die Kantine bietet neben Kuchen und Kaffee ein täglich wechselndes Angebot an, das am Konzept von frischem Streetfood angelehnt ist. Besucherinnen und Besucher müssen sich während des Wochenendes grundsätzlich an bestimmte Hygienemaßnahmen halten. Aus diesem Grund fällt die diesjährige Teilnehmerzahl deutlich kleiner aus. Das OPEN AteliAir wird über die sozialen Netzwerke auch über mögliche Wartezeiten informieren.