Besondere Stücke in 24 Türchen

In diesem Jahr kann der Markt „Besonderes Schenken“ coronabedingt nicht stattfinden. Mit dem „Angewandten Adventskalender“ möchte das Museum Angewandte Kunst dennoch eine „Kostprobe außergewöhnlicher Gestaltung“ bieten.

Der Markt „Besonderes Schenken“, der normalerweise alljährlich von Ende November bis kurz vor Weihnachten im Museum Angewandte Kunst stattfindet, bietet für gewöhnlich in Form eines Concept-Stores Kulinarisches, Nützliches und Gestalterisches. In diesem Jahr wird es Besucherinnen und Besuchern jedoch nicht möglich sein, vor Ort nach besonderen Geschenken zu stöbern.



Alternativ bietet das Museum Angewandte Kunst in diesem Jahr einen Adventskalender an, der verspricht „Kostproben außergewöhnlicher Gestaltung“ zu bieten. Gestaltet wurde der Kalender in Kooperation mit den beiden Studierenden der Hochschule für Gestaltung Offenbach, Anna Sukhova und Tanya Tverdokhlebova. Darin werden besondere Stücke aus verschiedenen Ausstellungen des Museums vorgestellt sowie Hintergrundinformationen geliefert.



Zudem beinhaltet der Adventskalender mehrere Gewinnspiele. Zu gewinnen sind dabei unter anderem zwei Übernachtungen im Hotel, Museum-Cards und Museumsufer-Tickets, Eintrittskarten für das Schauspiel Frankfurt, Kurator*innenführungen im Museum Angewandte Kunst, selbst designte T-Shirts von der Designerin Michelle Elie, deren Comme des Garçons-Sammlung derzeit im Museum zu sehen ist, sowie Kaffee und Kuchen im Restaurant Emma Metzler. Kleinere Labels und Manufakturen wie Frisch Beutel, Enterprise Strickdesign, Stitch by Stitch, Nuuna, Caffè Due Mani, Wildwax und Tudi Billo, die normalerweise beim Markt Besonderes Schenken vertreten gewesen wären, haben Gewinne beigesteuert.



Unterstützt wurde die Produktion des Kalenders durch den Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main, das Land Hessen, die Deutsche Vermögensberatung und die Nassauische Sparkasse. Erhältlich ist der Adventskalender ab dem 3. November an der Kasse des Museum Angewandte Kunst für 4,99 Euro.