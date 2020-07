Über Stock und Stein in Hessen

Wandern in Deutschland boomt, immer mehr Menschen setzen seit Ausbruch der Corona-Krise auf Natur und Rucksack statt Fernreise und Bikini. Passend dazu ist ab sofort der aktualisierte Wanderführer „Wandern in Frankfurt und Rhein-Main“ erhältlich.

Laut Deutschem Wanderverband (DWV) wandern in Deutschland aktuell deutlich mehr Menschen als noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Denn mit den herrschenden Reise- und Sicherheitsvorkehrungen hat sich auch das Urlaubsverhalten von vielen verändert. Statt Safari oder Strandurlaub stehen Naturausflüge mit Seeblick und Wanderrouten auf dem Programm. Einige bekanntere Routen seien laut Verband bereits stark frequentiert, weshalb es sich empfehle, bislang weniger bekannte Wege zu nutzen. Laut Liane Jordan vom DWV, gebe es in ganz Deutschland verstreut knapp 250 Routen unter dem Qualitätssiegel „Wunderbares Deutschland“, die dafür genutzt werden könnten – darunter auch viele in Hessen.Passend dazu, ist ab sofort der neue Frankfurt-Führer „Wandern in Frankfurt und Rhein-Main“ erhältlich. Neben 60 aktualisierten Wanderrouten durch Hessen enthält das 180-seitige Magazin Tipps zur richtigen Verpflegung und Ausrüstung sowie zu Touren mit Kindern, die eigentlich gar keine Tour machen wollen. Neben Routen innerhalb Frankfurts – zum Beispiel durch den Grüngürtelpark in Niedereschbach – sind auch Ausflüge durch den Taunus, Odenwald oder am Rhein entlang enthalten.Zu jeder Route werden Streckenlänge und Wanderzeit angegeben, darüber hinaus erfahren Leserinnen und Leser, inwiefern die Wege durch Wald, Wiese, Schotter und Straße geprägt sind. Ferner werden Einkehrtipps entlang der Route vorgestellt.