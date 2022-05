Britische Fans und Touristen attackiert

Am Dienstag kam es in Sachsenhausen und Bockenheim zu mehreren Angriffen auf Touristen, darunter auch Fans von West Ham United. Laut Polizei waren die Angreifer wohl jeweils Anhänger von Eintracht Frankfurt.

In der Nacht zu Mittwoch sind Fans des Londoner Fußballclubs West Ham United in einem Pub in Sachsenhausen angegriffen worden. Ein 34-jähriger Brite wurde dabei leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Wie die Polizei mitteilt, hätten kurz nach Mitternacht 15 bis 20 Personen den Pub in der Niedenau betreten und seien unvermittelt auf mehrere Gäste losgegangen. Durch die Art und Weise, wie die Angreifer vermummt waren, hätten Zeugen sie als Fans von Eintracht Frankfurt ausmachen können, so die Polizei. Festnehmen konnten die Beamten die Angreifer nicht. Als die Polizei gerufen wurde, soll die Gruppe mit zwei Kleinbussen, darunter ein weißer Ford Transit mit Offenbacher Kennzeichen, geflüchtet sein.



Bereits am frühen Dienstagabend war es in Sachsenhausen zu Angriffen auf mehrere Touristen gekommen. Eine Gruppe junger Männer soll dabei laut Polizei zunächst gegen 18 Uhr zwei britische Touristen am Mainufer angegriffen haben. Etwa zwei Stunden später gingen in der Klappergasse mehrere Männer auf eine Schülergruppe aus Kroatien los. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich bei den Angreifergruppen vermutlich um dieselben Personen. Nach dem zweiten Angriff flüchteten die sechs Männer zwischen 21 und 26 Jahren zwar, konnten aber auf der Alten Brücke festgenommen werden. Auch sie seien durch ihre Bekleidung der Eintracht-Fanszene zuzuordnen, so die Polizei. Nach der Festnahme kamen die sechs Männer in Gewahrsam.