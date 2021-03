Sandra Ciesek ist „Hochschullehrerin des Jahres“

Der Deutsche Hochschulverband zeichnet die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek als „Hochschullehrerin des Jahres“ aus. Die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie an der Frankfurter Uniklinik wird für ihre Verdienste als „Corona-Aufklärerin“ geehrt.

Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek wird vom Deutschen Hochschulverband (DHV) als „Hochschullehrerin des Jahres“ ausgezeichnet. Zusammen mit Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité wird die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie an der Frankfurter Uniklinik für ihre Beiträge im NDR-Podcast „Coronavirus Update“ geehrt. Seit August 2020 ist sie dort im wöchentlichen Wechsel mit Drosten zu Gast und informiert unter anderem über Fortschritte in der Corona-Forschung oder die aktuelle pandemische Lage. Mit Ciesek und Drosten erhält erstmals ein Duo die Auszeichnung des DHV.



Seit Beginn der Corona-Pandemie würden Ciesek und Drosten als „Corona-Aufklärer“ die Erkenntnisse der Corona-Forschung kompetent und allgemein verständlich einordnen, so DHV-Präsident Bernhard Kempen. „Beide Virologen lassen dabei ein Millionenpublikum in Echtzeit an wissenschaftlichen Debatten partizipieren und führen im Alltag damit einer breiten Öffentlichkeit anschaulich vor Augen, wie das Abenteuer Forschung funktioniert.“ Auch bestehende Unsicherheiten würden sie dabei nicht verschweigen, so Kempen. Ciesek und Drosten seien „begeisternde Botschafter ihrer Wissenschaft“, die das Vertrauen der Gesellschaft in die Wissenschaft stärken.



Die Frankfurter Uniklinik gratulierte Sandra Ciesek zu ihrer Auszeichnung: „Ihre fundierten Ausführungen im NDR-Podcast, mit denen sie Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer anspricht, ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Forschung, Lehre und Krankenversorgung unmittelbar an die Menschen herangetragen und dadurch ihr Nutzen begreifbar gemacht wird“, so Jürgen Gräf, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Uniklinik.



Die Auszeichnung ist mit 10 000 Euro dotiert. Sie soll am 31. Mai auf der digitalen „Gala der Deutschen Wissenschaft“ an Ciesek und Drosten verliehen werden. Der Preis wurde seit 2016 bereits vierzehn Mal vergeben, unter anderem an den Wissenschaftsmoderator Harald Lesch.