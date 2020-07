Lauf für mehr Zeit findet statt

Da große Sportveranstaltungen aufgrund der Covid19-Pandemie nicht realisierbar sind, hat die AIDS-Hilfe Frankfurt nun ein neues Konzept veröffentlicht, um den „Lauf für mehr Zeit“ zu ermöglichen. Es erlaubt Läuferinnen und Läufern von zuhause aus teilzunehmen.

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Covid19-Pandemie mussten alle größeren Veranstaltungen abgesagt werden. Das traf nicht nur Sport und Kultur, sondern auch viele Wohltätigkeitsorganisationen, die ohne ihre Benefizveranstaltungen und Spendenaktionen nun um finanzielle Mittel ringen.Eine dieser Organisationen ist die AIDS-Hilfe Frankfurt (AHF). Der gemeinnützigen Organisation teilte mit, ihr sei durch die Krise eine Vielzahl an Spendengeldern weggebrochen, die nun bei der Finanzierung diverser laufender und neuer Projekte fehlten. So wären eine Vielzahl der Betreuungs- und Hilfsprojekte ohne die Spendeneinnahmen der vergangenen Monate kaum realisierbar, so die AHF in einer Pressemitteilung – es zähle nun „jeder Cent“. Um immerhin einen Teil der fehlenden Gelder aufbringen zu können, werde die AIDS-Hilfe ihr größtes Spendenevent des Jahres, den sogenannten Lauf für mehr Zeit, unter einem veränderten Konzept dennoch stattfinden lassen können.Statt alle Läuferinnen und Läufer gleichzeitig auf einer festgelegten Strecke laufen zu lassen, wird dieser Spendenlauf von zuhause aus bestritten: Ab Ende Juli können sich die Teilnehmenden auf der Webseite des Spendenlaufes für den Lauf anmelden . Anschließend können sie bis zum 13. September auf selbstbestimmten Verläufen Strecke machen und ihre Zeit mit Distanz auf der Homepage angeben.Das Geld wird anschließend aus zwei Quellen aufgebracht. Einerseits von den Sponsorinnen und Sponsoren, die pro gelaufenen Kilometer Spenden tätigen, und andererseits von Spendenläuferinnen und -läufern, die in den Wochen vor dem Lauf online, im Freundeskreis oder der Nachbarschaft eigene Spenden für die AHF sammeln.