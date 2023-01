Scheiben von „Reichsbürger“-Vereinslokal zerstört

Anfang der Woche wurden Scheiben des umstrittenen „Reichsbürger“-Vereinslokals im Riederwald zerstört – nicht der erste Anschlag auf das umstrittene Vereinsheim. Ob und wann die Bewegung aus dem Lokal auszieht, soll Thema der kommenden Stadtverordnetenversammlung sein.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 3 Uhr, gab es einen Anschlag auf das Lokal im Riederwald, das aktuell von einem der „Reichsbürger“-Bewegung nahestehenden Verein genutzt wird. So sollen Unbekannte mehrere Scheiben des Lokals demoliert haben. Nach Angaben der Polizei, war ein deutlicher Geruch nach „faulen Eiern“ im Innenraum zu riechen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die Tat geben können, sich unter der 069/75511800 beim 18. Polizeirevier zu melden.Bereits Anfang des Jahres gab es einen Farbanschlag auf das Lokal, nachdem die umstrittene Bewegung dies übernahm. Mitte Januar verkündete die ABG daraufhin, Klage beim Landgericht Frankfurt einzureichen, da man keine Mieterinnen und Mieter aus dem „Reichsbürger“-Milieu in den eigenen Immobilien dulde. Seit einigen Wochen nutze der kontroverse Verein die Räumlichkeiten als Vereinslokal. Die weitere Nutzung des Lokals durch die „Reichsbürger“-Szene soll auch auf der Stadtverordnetenversammlung am kommenden Donnerstag thematisiert werden.