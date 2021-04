Hilfe beim Coming-out

Die AHF hat ihre Coming-out-Beratung neugestaltet. Das Angebot richtet sich an Menschen jeden Geschlechts, die Hilfe bei der Findung ihrer Sexualität und Identität benötigen. Dabei sei vor allem die Selbstfindung wichtig.

Beim Thema Coming-out denkt jeder Mensch häufig zunächst an junge, meist homosexuelle Personen. Die menschliche Sexualität und Identität ist jedoch oft vielfältiger: Ganz gleich ob hetero-, homo-, bi-, trans- oder pansexuell, die eigene Orientierung zu finden, ist gerade für jüngere Menschen nicht immer einfach. Häufig stellt die Betroffenen vor allem das Coming-out, also das öffentliche Bekennen zur eigenen sexuellen Identität, vor große Herausforderungen. Von der gesellschaftlichen Norm abzuweichen und sich als lesbisch, schwul, bi- oder transsexuell zu outen, ist heute noch immer keine Selbstverständlichkeit. Viele dieser Personen treffen auf Ablehnung, Intoleranz oder sogar Gewalt, wie die beiden transphoben Angriffe in der Frankfurter Innenstadt vor einigen Wochen erneut gezeigt haben.Hilfe im Findungsprozess der eigenen sexuellen Orientierung und Identität leistet die AHF mit der neugestalteten Coming-out-Beratungsstelle in ihrer Geschäftsstelle „maincheck“ in der Friedberger Anlage. „Das Angebot im maincheck ist eines für alle Personen, die sich über ihre Sexualität und Identität bewusst werden wollen“, macht Norman Wolf, Leiter der Coming-out-Beratung, klar. Bei der Beratung gehe es, so Wolf, im ersten Schritt nicht um das äußere Coming-Out, also sich seinem Umfeld zu offenbaren, sondern darum, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Wolfs Arbeit knüpfe dabei an zentrale Fragen an wie „Wo stehe ich gerade in meiner persönlichen Entwicklung?“ oder „Welches Label will ich mir geben oder ausprobieren, beziehungsweise will ich das überhaupt?“Coronabedingt gibt es in der Beratungsstelle derzeit keine feste Sprechstunde. Interessierte können Termine zur Coming-out-Beratung telefonisch unter 069/4058680 oder per Mail entweder an Norman Wolf direkt unter norman.wolf@ah-frankfurt.de, oder an info@maincheck.de vereinbaren. Auch auf der AHF-Homepage können Beratungstermine gebucht werden.