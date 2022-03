Fußgängerin überfahren und schwer verletzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im Frankfurter Stadtteil Kalbach-Riedberg eine Fußgängerin von einem Auto angefahren und danach von einem weiteren Fahrzeug überfahren. Die 21-Jähirge wurde schwer verletzt und musste notoperiert werden.

Eine 21-jährige Fußgängerin wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in Kalbach-Riedberg von einem Auto erfasst und von einem weiteren überfahren. Wie die Polizei mitteilte, überquerte die 21-Jährige am Samstag gegen 1.15 Uhr die Marie-Curie-Straße und wurde dabei vermutlich in der Dunkelheit von einem Autofahrer übersehen. Das Auto stieß mit der Fußgängerin zusammen, die dadurch auf das Fahrzeug geriet und dahinter auf die Fahrbahn aufprallte. Laut Polizei habe der dahinter fahrende Autofahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren können und die 21-Jährige im Bereich der Beine überfahren. Ein drittes Fahrzeug habe rechtzeitig bremsen können.



Obwohl es im Bereich der Unfallstelle eine Fußgängerampel gebe, habe die Frau diese nach aktuellen Erkenntnissen nicht genutzt, so die Polizei. Bei dem Unfall wurde die 21-Jährige schwer verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert werden.



Ein beim Fahrer des ersten Autos durchgeführter Drogenschnelltest war laut Polizei positiv. Infolgedessen wurde bei dem 61-Jährigen eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein abgenommen; auch die beiden Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt.