Verfolgungsjagd endet in Sackgasse

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einer Verfolgungsjagd zwischen Polizei und einem Fiat 500, die in einer Sackgasse in Schwanheim endete. Der Beifahrer konnte vor Ort, der Fahrer unter Einsatz eines Polizeihubschraubers in der Umgebung festgenommen werden.

Nachdem ein weißer Fiat 500 in der Nacht von Sonntag auf Montag mit überhöhter Geschwindigkeit an einer Polizeistreife vorbeifuhr, kam es zu einer langen Verfolgungsjagd. Wie die Polizei mitteilt, nahmen die Beamten die Verfolgung auf und folgten dem Kleinwagen in Richtung Innenstadt. Auf Anhaltesignale gab es laut Polizei keine Reaktion. Die Fahrt führte schließlich nach Schwanheim, wo das Fahrzeug in der Deidesheimer Straße in einer Sackgasse zum Stillstand kam. Die zwei Insassen hätten dort die Flucht zu Fuß angetreten, wobei der 23-jährige Beifahrer laut Polizei noch am Fahrzeug festgenommen werden konnte.



Wie die Behörde weiter mitteilt, gelang dem 22-jährigen Fahrer zunächst die Flucht. Bei der Durchsuchung des Beifahrers und des Innenraums des Fiats habe man ein Einhandmesser und Rauschgift – unter anderem eine geringe Menge Marihuana – sichergestellt. Im Anschluss wurden laut Mitteilung weitere Polizeikräfte sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt, wodurch der Flüchtige letztlich in der Geisenheimer Straße ausfindig gemacht und festgenommen werden konnte. Dabei hätten die Beamten festgestellt, dass er über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt.



Fahrer wie Beifahrer wurden auf das Polizeirevier gebracht und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen. Strafverfahren wegen Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz wurden eingeleitet.