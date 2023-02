Fressgass: Mann in Restaurant angeschossen

Ein 54-jähriger Mann wurde am Mittwochabend in einem Restaurant auf der Frankfurter Fressgass angeschossen und schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte danach fliehen und wird noch gesucht.

Am Mittwochabend wurde ein 54-jähriger Mann in der Frankfurter Innenstadt angeschossen. Die Tat soll sich um kurz vor 22 Uhr im Restaurant Monchis in der Fressgass ereignet haben, wie die Polizei auf Nachfrage des JOURNAL FRANKFURT bestätigte. Der getroffene Mann sei am Bein getroffen und daraufhin schwerverletzt zu Boden gefallen. Aktuell befinde er sich im Krankenhaus, über seinen aktuellen Zustand sei derzeit noch nichts bekannt.



Laut Polizeiangaben flüchtete der mutmaßliche Schütze nach der Tat aus dem Lokal und begab sich anschließend weiter in Richtung Alte Oper. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos, die mutmaßliche Tatwaffe habe man jedoch in einer umliegenden Seitenstraße finden können,

wie die Polizei weiter mitteilt.



Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen etwa 1,75 Meter großen,

etwa 25 bis 35 Jahre alten, dunkelhäutigen Mann gehandelt haben. Dieser sei dunkel gekleidet gewesen. Wie viele Schüsse gefallen sind, in welcher Beziehung die Männer zueinander stehen und welches Motiv der Täter haben könnte, sei noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen.