13 Verletzte nach Busunfall

Am Mittwochabend ist in Höchst ein Linienbus auf einen weiteren Linienbus aufgefahren. Dabei wurden 13 Personen verletzt, unter anderem auch die beiden Busfahrer. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 13 000 Euro.

Am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, ist ein Linienbus unter einer Bahnunterführung in Höchst auf einen weiteren Linienbus aufgefahren. Der 42-jähriger Busfahrer war dabei in gleicher Richtung unterwegs gewesen, wie der Linienbus vor ihm. An der Einmündung Liederbacher Straße/Silostraße habe der 50-jährige Fahrer des vorderen Busses nicht wie geplant abbiegen können und wurde daraufhin von dem Bus hinter ihm angefahren.



Nach Polizeiangaben wurden dabei elf Fahrgäste sowie beide Busfahrer verletzt. Sechs Personen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, weitere Verletzte konnten von Rettungskräften vor Ort versorgt werden. Laut Polizei ist durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 13 000 Euro entstanden. Die Unfallstelle wurde bis etwa 19.25 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.