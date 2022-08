Arbeiter von Ast erschlagen

Auf einem Grundstück in der Auerhahnstraße wurde am Mittwoch ein Mann bei Baumschnittarbeiten von einem abgesägten Ast getroffen. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Sein Kollege kam mit einem Schock ins Krankenhaus.

Bei Baumschnittarbeiten ist am Mittwochnachmittag in Griesheim ein Mann von einem Ast getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 63-Jährige ein Mitarbeiter der Firma, die mit den Arbeiten auf einem Grundstück in der Auerhahnstraße beauftragt war.



Während der Arbeiten sägte der Kollege des Verstorbenen laut Polizei ein etwa 50 Zentimeter langes und 30 Kilo schweres Holzstück von einem Baum ab. Das Stück fiel aus knapp 15 Metern Höhe herab und traf den 63-Jährigen. Wie die Polizei mitteilte, wurde er dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Sein Kollege erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.