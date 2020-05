Stadtführungen wieder möglich

Aufgrund der Lockerungs-Maßnahmen in Hessen sind in Frankfurt auch wieder Stadtführungen möglich. Die Frankfurter Stadtevents gehen zunächst in kleinen Gruppen los und haben auch einen „Couchpotatoe-Walk“ im Programm; virtuelle Rundgänge sind weiterhin möglich.

Seit der Lockerung der Kontaktbeschränkungen in Hessen sind auch Stadtführungen unter eingeschränkten Bedingungen wieder möglich. Die Touren müssen unter freiem Himmel stattfinden und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen die Hygiene- und Abstandsregeln müssen einhalten. Ab sofort können auch die Touren der Frankfurter Stadtevents wieder gebucht werden.Passend zur Situation wird ein sogenanntes „After-Corona-Format“ das Programm ergänzen : Ab Mittwoch, den 20. Mai kann der „Couchpotatoe-Walk“ durch die Altstadt gebucht werden, bei dem große öffentliche Plätze angesteuert werden. Neben Geschichten über Frankfurter Persönlichkeiten und lokalpatriotische Anekdoten wird es auch einen Einblick in die frühere Zeit und die damaligen, oft wundersamen, Arzneien und Medikamente geben. Darüber hinaus können generell alle Touren, die nicht in Gebäude führen wieder gebucht werden: Das betrifft beispielsweise Touren durch das Bahnhofsviertel, die Neue Altstadt und Frankfurter Tatorte.Eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht gibt es dabei nicht, die Veranstalterinnen und Veranstalter empfehlen jedoch allen Teilnehmenden das Tragen eines entsprechenden Mundschutzes. Darüber hinaus soll der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Teilnehmenden gewahrt werden. Menschen mit Erkältungssymptomen dürfen nicht an den Führungen teilnehmen.Auch die virtuellen Touren, die aufgrund des Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen etabliert wurden, bleiben bestehen. Hier wurde das Angebot um weitere Führungen ergänzt: In „Tierisches Frankfurt“ können sich geschichtsbegeisterte Kinder und Familien über Tiere in der Stadt informieren. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit an einem virtuellen Rundgang über den Frankfurter Hauptfriedhof teilzunehmen. In einer weiteren Tour nimmt Stadtführer Christian Setzepfandt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit auf die Spuren der bekanntesten Frankfurter Prostituierten Rosemarie Nitribitt.