Verdi ruft Postangestellte erneut zu Warnstreiks auf

Die Gewerkschaft Verdi ruft bundesweit die Beschäftigten der Deutschen Post zu Warnstreiks am Montag und Dienstag auf. Gefordert wird unter anderem eine Lohnerhöhung um 15 Prozent. In Frankfurt gibt es am Dienstag eine Kundgebung.

Im Rahmen der Tarifverhandlungen mit der Deutschen Post AG ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten bundesweit ein weiteres Mal zu Warnstreiks auf. Gestreikt werden soll am Montag und Dienstag und in ausgewählten Betrieben aller Arbeitsbereiche. In insgesamt zehn Städten sollen zudem Protestkundgebungen stattfinden.



Gefordert werden wegen der Reallohnlohnverluste infolge der Inflation eine Lohnerhöhung von 15 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von einem Jahr sowie 200 Euro mehr Vergütung pro Monat in jedem Ausbildungsjahr. „Unsere Mitglieder gehen auf die Straße, weil sie sich schlichtweg keinen Kaufkraftverlust leisten können“, sagt Andrea Kocsis, stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin.



Auch in Frankfurt ist eine Kundgebung geplant: Diese soll am kommenden Dienstag, den 7. Februar, um 12 Uhr auf dem Rossmarkt stattfinden. Die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Post AG für die insgesamt 160 000 Beschäftigten werden dann am 8. und 9. Februar in Düsseldorf wieder aufgenommen.