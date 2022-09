68-Jähriger bei Attacke lebensgefährlich verletzt

Nach einem brutalen Angriff am Dienstagmorgen auf einen 68-jährigen Mann in Bornheim sucht die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen. Ein Tatverdächtiger wurde bereits am Dienstag gefasst. Die Frankfurter Mordkommission ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Ein 68 Jahre alter Mann wurde am Dienstag in Bornheim angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Laut Mitteilung der Polizei hat gegen 10.50 Uhr ein Zeuge angerufen und berichtet, dass ein Mann in der Buchwaldstraße von einem anderen Mann angegriffen worden sei und nun reglos am Boden liege. Der Angreifer sei davongerannt.



Die Beamten hätten daraufhin den 68-Jährigen bewusstlos am Boden liegend vorgefunden. Er wurde mit Verdacht auf lebensbedrohliche Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht. Die Frankfurter Mordkommission ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht weitere Zeugen.



Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt, helle Haare. Getragen haben soll er eine graue Jogginghose und ein graues Sweatshirt oder auch einen grauen Jogginganzug. Ein Tatverdächtiger wurde bereits am Dienstag festgenommen. Dabei handelt es sich laut Polizei um einen 27-jährigen wohnsitzlosen Mann, der in der Vergangenheit unter anderem wegen Drogendelikten polizeilich in Erscheinung trat.



>> Personen, die Hinweise zum Geschehen geben können, können sich unter der 069 / 755 5 11 99 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.