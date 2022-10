Tödliche Schüsse in Offenbach: Vier Männer festgenommen

Im September wurde in einer Offenbacher Bar ein 48-jähriger Mann niedergeschossen und ein 45-Jähriger schwer verletzt. Rund zwei Wochen nach der Tat hat die Polizei vier Männer festgenommen.

Nach den Schüssen in einer Bar in der Offenbacher Innenstadt im September haben Polizei und Staatsanwaltschaft vier Festnahmen gemeldet. Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich nach Polizeiangaben um einen 33-jährigen Haupttäter sowie drei weitere Männer im Alter von 20, 28 und 33 Jahre handeln. Sie wurden am heutigen Donnerstag festgenommen, zudem wurden in diesem Zusammenhang Wohnungen in Offenbach, Frankfurt und Südhessen durchsucht.



Die Ermittler vermuten, dass ein Streit zwischen „einer Personengruppe“ und dem Getöteten der Auslöser für die Tat war. Welche Rolle der 45-Jährige spielt, der bei den Schüssen schwer verletzt wurde, ist derzeit noch unklar. Drei der Tatverdächtigen sollen noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.



Am 11. September war in der Offenbacher Bar „Black Diamond“ in der Hebestraße ein 48-Jähriger niedergeschossen. Ein 45 Jahre alter Mann wurde dabei schwer verletzt. Zeugen berichteten damals, dass die Schüsse von einem Mann abgefeuert wurden, der mit einem weißen Auto vom Tatort geflüchtet sein soll.