Versuchte Gefangenenbefreiung bei Festnahme

Nach einer Festnahme ist es am Mittwoch im Bahnhofsviertel zu einer versuchten Gefangenenbefreiung sowie zu einem Angriff auf die Polizeibeamten gekommen. Der Angreifer wurde daraufhin festgenommen.

Bei der Festnahme eines 17-jährigen mutmaßlichen Taschendiebes ist es am Mittwoch am Kaisersack zu einer versuchten Gefangenenbefreiung sowie zu einem Angriff auf die Polizeikräfte gekommen. Eine zivile Streife habe laut Mitteilung der Polizei Frankfurt zuvor den Diebstahl eines Mobiltelefons beobachtet. Einer der Täter, ein 16-Jähriger, habe unmittelbar danach festgenommen werden können.



Bei der Festnahme des zweiten Beteiligten, dem 17-Jährigen, hätten sich mehrere Personen aus dem Umfeld mit dem Festgenommenen „solidarisiert“, wie die Behörde in ihrer Mitteilung schildert. Dabei habe ein 20-Jähriger versucht, einem Beamten ins Gesicht zu treten, sei aber dabei ausgerutscht. Bei seiner Flucht habe er daraufhin die Polizeibeamten mehrfach mit einer Glasflasche bedroht. Er wurde schließlich in der Eingangshalle des Hauptbahnhofs festgenommen.