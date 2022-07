Feuer in Hotel-Apartment

In einem Hotel-Apartment im Frankfurter Bahnhofsviertel ist in der Nacht auf Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Zehn Menschen wurden evakuiert. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ermittelt nun die Polizei.

In der Nacht auf Dienstag hat es in einem Hotel-Apartment im Frankfurter Bahnhofsviertel gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte die automatische Brandmeldeanlage des Hotels in der Wilhelm-Leuschner-Straße gegen 3.45 Uhr Alarm ausgelöst, weil es ein Feuer in einem der Apartments im sechsten Obergeschoss gab.



Laut Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Zehn Menschen wurden aus dem betroffenen Stockwerk nach draußen gebracht und vom Rettungsdienst betreut. Wie hoch der Sachschaden durch den Brand ist, ist unklar. Die Polizei ermittelt nun nach der Brandursache.