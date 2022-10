Abendliches Malen im MyZeil

Frankfurter Buchmesse

Friedenspreis für Schriftsteller Serhij Zhadan

Zum Abschluss der Buchmesse wurde am Sonntag der Friedenspreis an den ukrainischen Schriftsteller Serhij Zhadan verliehen. In seiner Rede kritisierte er die Kapitulationsforderungen an die Ukraine. Auch auf der Buchmesse selbst war der Krieg ein zentrales Thema.

Text: Laura Oehl / Foto: Stadt Frankfurt am Main/Holger Menzel