Wo in Frankfurt die Pride gefeiert wird

Der erste Pride Month in Frankfurt ist in vollem Gange. Lesen Sie hier, wo überall in der Stadt Freiheit und Toleranz der queeren Community gefeiert werden.

Im Filmmuseum läuft zum Pride Month ein abwechslungsreiches Filmprogramm mit Geschichten aus der LGBTQIA*-Community. Am kommenden Freitag, den 23. Juni, wird um 18 Uhr zur Ausstellung „Weimar Weiblich“ der Film „Anders als die Andern“ von Richard Oswald gezeigt, der als der erste deutsche Film über Homosexualität gilt. Ebenfalls am Freitag um 20 Uhr läuft Annette Ernsts Dokumentarfilm „Mutter Mutter Kind – Let’s do this differently“ über zwei Frauen mit Kinderwunsch. Weitere Filme zur Sonderausstellung „Weimar Weiblich“ und im Kultkino des DFF greifen queere Themen auf.Weitere Infos dazu finden Sie hier In der Schirn findet am 24. Juni im Rahmen der Ausstellung „Plastic World“ ein Familienprogramm zum Pride Month statt. In der Ausstellung geht es um Kunstwerke unterschiedlicher Künstler, die mit Kunststoff als Material arbeiten. Dazu werden Familienführungen für Kinder ab vier Jahren angeboten sowie ein offener Familienworkshop, bei dem bunte Anstecker und Schlüsselanhänger aus verschiedenen Materialen gefertigt werden. Das Angebot richtet sich insbesondere an queere Familien. Am 21. Juni findet darüber hinaus die Ausstellungseröffnung von „Plastic World“ um 19 Uhr statt, bei der es Live-Musik von Perra Inmunda und DJ Soyklō geben wird.Anmeldungen zu den Führungen bis 21. Juni richten Sie bitte an fuehrungen@schirn.de. Zusätzliche Infos sind hier erhältlich.Auch bei den Grüne Soße Festspielen auf dem Roßmarkt wird der Pride Month begangen. Am 26. Juni findet eine Benefizveranstaltung statt: Damit der Christopher-Street-Day, der an den Pride Month anknüpft, auch in Zukunft weitergehen kann, werden Erlöse aus einem Kuchenverkauf gespendet. Ziel soll es sein, 1001 Frankfurter Kränzchen im Laufe des Tages für sieben Euro pro Stück verkauft werden. Jeder Käufer nimmt dabei automatisch an einer Verlosung eines Fahrrads teil, das vom Radsporthaus Kriegelstein gestiftet wird.Alle Bäckereien in und um Frankfurt sind aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen und den Festival-Kühlwagen mit der Mini-Version des Frankfurter Kranzes zu befüllen. Melden können sich interessierte Bäckereien unter 069/48002525 oder per Mail an kontakt@gruene-sosse-festival.de.Zum Programm gehören an diesem Tag auch der Auftritt von Tante Gladice, Travestie-Künstlerin und Moderatorin, und Queer-Paradise-Influencer Joely White. Sie werden durch den Abend führen, an dem Fernsehkoch Mirko Reeh Frankfurter Kranz und Grüne Soße zusammenbringen wird, und Popsängerin Evou sowie Geiger und Singer-Songwriter Mksm (gesprochen: Maksim) für die musikalische Untermalung zuständig sind. Dazu kommen die Travestie-Ikone Vanessa P. und die Dragqueens Giselle Hipps und Feeby Fergison.Die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Frankfurt veranstaltet in Kooperation mit der Koordinierungsstelle LSBTIQ* am 4. Juli eine Lesung im Amt für multikulturelle Angelegenheiten. Gelesen wird das Kinderbuch „Untenrum“ von Co-Autor Linu Blatt für alle ab sechs Jahren. Das Buch bietet einen unverkrampften Zugang zu unterschiedlichen Körpern, Geschlechtsteilen und Geschlechtern.Die Lesung geht von 16 bis 18 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist für alle frei.Am Nordufer des Mains, in der Nähe des Eisernen Steges, steht das Dialogzelt der Evangelischen Kirche Frankfurt/Offenbach. Dort werden am 14. Juli von 19 bis 21 Uhr Marco Linguri vom Liberal Islamischen Bund, Aki Hild, Queertheologin und Biologielehrerin, sowie Nicoleta Mena vom Verein Keshet Deutschland über LSBTIQ* und Glaube sprechen. Moderiert wird der Abend von Pfarrerin Lisa Quarch.Der Abend findet im Rahmen der Reihe „Religion und Demokratie unter einem Zelt“ statt und ist für jeden frei zugänglich. Weitere Informationen sind hier zu finden.