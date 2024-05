Am Samstag fährt der ÖPNV in Frankfurt länger

Am Samstag findet in Frankfurt, Offenbach und Eschborn wieder die Nacht der Museen statt. Um Besucherinnen und Besuchern eine einfache Heimreise zu ermöglichen, fährt der ÖPNV länger.

Info

S-Bahn

Auf den Strecken der S1 bis S6 sowie die S8 und S9 werden bis 2.30 Uhr längere Bahnen eingesetzt.



U-Bahn

Das Platzangebot in der U4, U6 und U7 wird deutlich erhöht. Außerdem verkehren die U4, U5, U7 und U8 die ganze Nacht lang.



Straßenbahn

Die Straßenbahnlinie 15 (zurzeit Niederrad Haardtwaldplatz – Louisa Bahnhof) verkehrt insgesamt bis um 2 Uhr, bis 1 Uhr sogar viertelstündlich.



Auf der Linie 16 (zurzeit Ginnheim – Südbahnhof/Bruchstraße) kommen zwischen Hauptbahnhof und Südbahnhof bis 2.30 Uhr zusätzliche Züge zum Einsatz und sorgen ebenfalls für einen 15-Minuten-Takt.



Die Linien 11, 12, 16 und 18 fahren, wie am Wochenende üblich, ohne Unterbrechung.



Bus

Das Angebot wird durch die (Metro-)Buslinien ergänzt.

Nacht der Museen 2024: Historische Straßenbahnen und Junge Kunst

Info

Nacht der Museen

Samstag, 4. Mai 2024

Von 19 bis 2 Uhr

Das komplette Programm inklusive Kartenvorverkauf finden Sie hier.

Eintritt regulär: 15,75 Euro | Ermäßigt: 10,75 Euro

Am Samstag, 4. Mai, ist es wieder so weit: Von 19 bis 2 Uhr öffnen über 40 Kulturinstitutionen in Frankfurt, Offenbach und Eschborn ihre Türen für Besucherinnen und Besucher. Bei der Nacht der Museen erhalten Kunstliebhabende mit nur einem Ticket Eintritt zu allen teilnehmenden Ausstellungen sowie den Shuttle-Bussen, die alle Orte miteinander verbinden. Nur bis vor die eigene Haustür fahren diese (wahrscheinlich) leider nicht. Stattdessen ist der ÖPNV in der Nacht zum Sonntag mit erhöhtem Aufkommen unterwegs, wie die Frankfurter Nahverkehrsgesellschaft traffiQ mitteilt.Erweitert wird das ÖPNV-Angebot zusätzlich durch Sonderfahrten historischer Straßenbahnen zwischen Zoo, Altstadt und Sachsenhausen, durchgeführt vom Verein Historische Straßenbahn der Stadt Frankfurt. Weitere Informationen und Fahrpläne gibt es unter hsf-ffm.de . Außerdem findet im Zuge der Nacht der Museen eine Benefizauktion mit dem Titel „Junge Kunst mit Zukunft“ im Museum Angewandte Kunst statt.