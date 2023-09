Veranstaltungsreihe will kulturelles Miteinander stärken

Die Organisation Über den Tellerrand Frankfurt veranstaltet zahlreiche Events im Stadtgebiet, die das Miteinander verschiedener Kulturen und Religionen fördern sollen.

Die Organisation Über den Tellerrand Frankfurt veranstaltet vom 24. September bis 1. Oktober die Interkulturelle Woche unter dem Motto „Frankfurt is(s)t bunt“. Die Veranstaltungsreihe, die bundesweit jährlich stattfindet, soll laut den Veranstaltenden das Miteinander verschiedener Kulturen und Religionen fördern. Dabei sollen zahlreiche Veranstaltungen, Ausstellungen, Konzerte, Diskussionsrunden oder auch kulturelle Aktivitäten stattfinden.„Während der Interkulturellen Wochen wollen wir zeigen, wie divers und vielfältig Frankfurt ist. Wir möchten Frankfurter Organisationen den Raum geben, sich der Stadtgesellschaft zu präsentieren – aber auch untereinander zu vernetzen“, heißt es auf der Website der Veranstaltenden. Zur Auftaktveranstaltung am Donnerstag soll es unter anderem Live-Musik, ein internationales Catering mit Drinks und kulturelle Vielfalt geben.Darüber hinaus wird es etwa am kommenden Freitag ein Konzert von Babij Yar im Megalomania Theater in Oberrad geben. Außerdem findet eine zweitägige Messe mit Workshops, Vorträgen, Live-Musik, Essen und Podiumsdiskussionen im Jugendhaus Heideplatz statt. Im Bockenheimer Gut Hausen veranstalten die Organisatorinnen und Organisatoren mit dem Kelterfest ein großes Fest für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen. Am Sonntag findet eine Lesung mit dem Titel „Im Haus des Henkers“ im Megalomania Theater statt. In dem Buch berichten Überlebende der Opfer des Nazi-Terrors über ihre Alltagserfahrungen, Hoffnungen und Ängste.Neben diesen Veranstaltungen finden viele weitere im Stadtraum statt. Weitere Informationen sowie Tickets für die einzelnen Programmpunkte gibt es online auf der Website der Veranstaltenden.