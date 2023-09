StijlMarkt: Nachhaltige Produkte, Workshops und selbstgemachtes Eis

Am Wochenende öffnet der StijlMarkt erneut in Frankfurt. Über 130 junge Designerinnen und Designer sowie kreative Labels stellen ihre Produkte vor, die nachhaltig und alternativ sind.

Frankfurter Labels stark auf dem StijlMarkt vertreten

StijlMarkt in Frankfurt: Produktstände, Workshops und selbstgemachtes Eis

Info

2009 wurde der StijlMarkt in Mainz erfunden. Die Idee dahinter: jungen kreativen Köpfen eine zeitweilige Plattform zu bieten, wo sie ihre ausgefallenen Ideen und Produkte vorstellen und verkaufen können. Mittlerweile fanden über 75 Veranstaltungen in elf verschiedenen Städten statt, wobei teils bis zu 10 000 Besucher und 180 Aussteller an einem Wochenende zusammenkamen. Weitere geplante Termine sind in Mainz, München und Nürnberg geplant.

Zuletzt im April dieses Jahres fand der StijlMarkt nach drei Jahren Corona-Pause auf dem Campus Westend in Frankfurt statt. Nun wird der Campus am 30. September und 1. Oktober abermals zum Marktplatz für nachhaltige Produkte abseits des Mainstreams. Mehr als 130 junge Gestalterinnen und Gestalter sowie kreative Labels werden auf dem StijlMarkt ihre Produkte präsentieren.Angeboten werden von nachhaltiger Mode, handgearbeitetem Schmuck über Kunst auch ausgefallene Delikatessen – alles mit Sorgfalt kuratiert. Im Vordergrund steht dabei der persönliche Austausch zwischen den Besuchern und den Köpfen hinter den Manufakturen. So soll hautnah erlebt werden, was die Produkte und ihre Schöpfer auszeichnet.„Wer zu uns kommt, erlebt eine sehr nachhaltige, ehrliche Form von Konsum: Mit jedem Kauf unterstützt man ein kleines Gewerbe abseits der großen Konzerne. Regionale Produktion, überschaubare Mengen und hohe Qualität sind bei uns selbstverständlich“, sagt Christian Voigt, Gründer des StijlMarktes.Neben Manufakturen aus der ganzen Bundesrepublik sind auch einige Anbieter aus Frankfurt vertreten. Dazu gehören das Schmucklabel „Bycarola“, die Schokoladenmanufaktur „Marimono“, das Schmuck- und Modelabel „ALMA“ ebenso wie die StijlMarkt-Veteraninnen Katharina Pfaff und Lisa Frisch vom Frankfurter Taschenlabel „frisch Beutel“.Zum Rahmenprogramm gehören allerdings nicht nur die Labels, sondern etwa auch Workshops: Beim Stand vom Siebdruck-Studio „Jakob & Tatze“ können die Besucher Socken bedrucken lassen. Deren Gründerin Nina Egli mag die besondere Atmosphäre auf dem StijlMarkt: „Die Menschen hier auf dem StijlMarkt haben total Lust, selbst kreativ zu sein. Viele kommen danach wieder und buchen einen größeren Workshop in meinem Studio.”Bei der Floristin Sophia Kern lernen die Besucher, wie man kunstvoll Blumen bindet, und bei der Künstlerin Cilia Palotas können sie sich als einzigartiges Souvenir ein kleines Tattoo stechen lassen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Ein Auswahl an orientalischen Speisen, dazu Cocktails und sogar hausgemachtes Eis aus der Manufaktur ergänzen das vielfältige Angebot des StijlMarktes.Der Stijlmarkt findet am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr auf dem Campus Westend im Casino-Gebäude (Norbert-Wollheim-Platz) statt. Ein Tagesticket kostet 10 Euro; für Kinder unter 12 Jahren ist der Eintritt frei. Tickets im Vorverkauf sowie weitere Informationen sind hier erhältlich.