Lagerhallenbrand sorgt für Feuerwehr-Großeinsatz

Ein Lagerhallenbrand in Frankfurt-Griesheim sorgt für einen Feuerwehr-Großeinsatz. Zwei Personen werden wegen Rauchvergiftungen behandelt.

Vergangenen Samstag, gegen 13 Uhr, hat eine Lagerhalle in der Lärchenstraße im Frankfurter Stadtteil Griesheim gebrannt. An den Löscharbeiten waren laut Feuerwehr rund 150 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr beteiligt. Weiter heißt es, die in der Halle gelagerten Spraydosen und Gasflaschen hätten für Knallgeräusche gesorgt und mussten von der Feuerwehr gekühlt werden.



Die Bewohner der Nachbarschaft wurden über Warnapps vor dem Brandrauch gewarnt. Im weiteren Verlauf konnten keine gesundheitsschädlichen Schadstoffkonzentrationen in der Luft festgestellt werden, wie die Feuerwehr mitteilt. Im Einsatzverlauf mussten zwei Personen mit Rauchvergiftungen in eine Klinik gebracht werden. Die Brandursache ist noch unklar und wird von der Kriminalpolizei ermittelt. Der Schaden beläuft sich auf zwei bis drei Millionen Euro.