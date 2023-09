Altstadtfest: Jazz und Führungen zwischen den Fachwerkhäusern

Anfang Oktober wird nicht nur der Tag der Deutschen Einheit zelebriert, sondern auch das Altstadtjubiläum in Frankfurt. Zu diesem Anlass finden am 2. und 3. Oktober mehrere Veranstaltungen statt – inklusive Führungen durch die Altstadt

Führung durch die neue Altstadt zum Altstadtfest

Info

Die JOURNAL-Führungen mit verschiedenen Guides finden am 2. Oktober um 17 Uhr, 18 Uhr und 20 Uhr statt; am 3. Oktober wiederum um 15 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr und 20 Uhr und laufen jeweils anderthalb Stunden. Treffpunkt ist 15 Minuten vor Führungsbeginn am Hühnermarkt. Es gibt keine Altersbeschränkung, die Führungen sind nicht rollstuhl- und kinderwagengerecht. Pro Teilnehmendem werden Kosten in Höhe von 20 Euro fällig. Terminbuchungen können Sie hier vornehmen.

Am 2. und 3. Oktober wird in Frankfurt nicht nur der Tag der Deutschen Einheit zelebriert, sondern auch der fünfjährige Geburtstag der Neuen Altstadt. Mit seinen 35 Häusern, davon 15 originalgetreue Rekonstruktionen und 20 Neubauten, ist die Altstadt nach wie vor ein beliebter Ort, der nun auch kulturell bespielt werden soll: Veranstaltet wird unter anderem „Jazz zum Dritten“, das öffentliche Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit, das auf der Römerberg-Bühne stattfinden wird.Ab 13 Uhr werden an beiden Tagen Musikgruppen bis 20 Uhr auftreten, innerhalb der Altstadt soll es zudem weitere Musikangebote „mobiler Art“ geben. Zu den performenden Musikerinnen und Musikern gehören unter anderem Dück Praml, das Matthias Vogt Trio mit Maren Kips, Lucrecia Dalt, Ragawerk mit Ishaan Ghosh oder auch Ashley Henry. Neben dem breit gefächerten musikalischen Programm wird es auch Ausstellungen, Vorträge, Aktionen und Führungen geben.Letztere bieten unter anderem die Frankfurter Stadtevents an. Sie führen die Teilnehmenden durch die Altstadt – vorbei an den bedeutenden Frankfurter Fachwerkbauten wie dem „Roten Haus“, dem „Haus Rebstock“ oder der „Goldenen Waage“. Als Höhepunkt der Führung gibt es einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des „Belvederchen“ – dem rekonstruierten Dachgarten der „Goldenen Waage“. Von dort gibt es einen einmaligen Ausblick auf den Dom und die umliegenden Dächer.