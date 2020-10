Nassauische Heimstätte baut inklusive Wohngemeinschaft

Coronabedingt konnte das Richtfest für das Neubauprojekt in der Freiligrathstraße in Bornheim nicht in großer Runde stattfinden, dennoch steht der Rohbau. Im Erdgeschoss des Hauses wird eine inklusive Wohngemeinschaft einziehen.

Aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen hatte sich die Nassauische Heimstätte dazu entschieden, am vergangenen Mittwoch das Richtfest für ihr Neubauprojekt in der Freiligrathstraße in Bornheim abzusagen. Dafür wurde jedoch alternativ für die am Bau Arbeitenden ein Mittagessen auf der Baustelle mit Abstandsregeln und Hygienevorschriften organisiert.



Bis zum Herbst 2021 sollen auf dem Gelände, das aus der Erbbaupacht vom evangelischen Regionalverband übernommen wurde, 54 neue Wohnungen entstehen. Im Erdgeschoss wird es eine barrierefreie, inklusive Wohngemeinschaft für Menschen mit und ohne Behinderung geben. Auf 213 Quadratmetern entstehen sieben Zimmer für Bewohnerinnen und Bewohner. Zudem wird es Gemeinschaftsflächen im Koch-, Ess- und Wohnbereich geben, sowie zwei Badezimmer, ein separates WC sowie Balkon- und Gartenflächen.



Insgesamt umfasst das Neubauprojekt 4600 Quadratmeter und 54 freifinanzierte Mietwohnungen, davon sind 20 Drei-Zimmer-Wohnungen und elf Vier-Zimmer-Wohnungen. Die einzelnen Wohnungen werden zwischen 58 und 118 Quadratmetern groß sein. Insgesamt wird es zudem 33 Tiefgaragenplätze geben. Auch ein Kinderspielplatz soll entstehen.