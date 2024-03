Gussasphalt für den Frankfurter Hauptbahnhof

Pünktlich zur Fußball-EM soll der Bahnhofsvorplatz in Frankfurt im Zuge einer „kleinen Charmeoffensive“ verschönert werden. Statt Pflastersteinen gibt es dort künftig hellen Gussasphalt.

Frankfurter Hauptbahnhof: Gussasphalt statt Pflastersteinen

Bahnhofsvorplatz: Folgt auf die Verschönerung die Umbenennung?

Die diesjährige Fußball-EM findet zwar erst im Juni statt, aber in Frankfurt laufen die Vorbereitungen bereits jetzt auf Hochtouren: Im Waldstadion wurden dauerhaft neue barrierefreie Plätze geschaffen, für die Übertragung der Spiele ist eine Fan-Zone am Mainufer geplant und auch in die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher wurde investiert. Sogar die ursprünglich für den Sommer angesetzten Baustellen im Stadtgebiet wurden in den Frühling oder Herbst verschoben.Die Bauarbeiten am Hauptbahnhof hingegen lassen sich nicht so leicht vertagen und werden noch jahrelang andauern – gerade erst wurde der 40 Millionen Euro teure Haltestellen-Umbau genehmigt, darauf folgen die Arbeiten an Tiefbahnhof und Fernbahntunnel. Um den Bahnreisenden unter den Fußball-Fans die Ankunft am Frankfurter Hauptbahnhof zu versüßen, soll zumindest der Bahnhofsvorplatz nun im Zuge einer „kleinen Charmeoffensive“ verschönert werden, teilte die Stadt am Montag mit. „Wir wollen uns als gute Gastgeber präsentieren und unser Möglichstes tun, einen guten Eindruck zu hinterlassen“, erklärten Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (Die Grünen) und Stadtrat Marcus Gwechenberger (SPD).Auf einer Fläche von rund 1850 Quadratmetern lässt das Amt für Straßenbau und Erschließung (ASE) die teils beschädigten Pflastersteine entfernen und stattdessen eine durchgängige Decke aus Gussasphalt einbauen. Zumal sich Platzflächen im Sommer schnell erhitzen können, habe man sich für einen aufgehellten Asphalt entschieden. Eigentlich gehört der Bahnhofsvorplatz der Deutschen Bahn, die Stadt kümmert sich jedoch um dessen Unterhaltung.Einfacher wäre es gewesen, den Vorplatz erst nach Abschluss der Bauarbeiten zu sanieren, räumte Gwechenberger ein, aber Handlungsbedarf habe es jetzt gegeben. „Mit der Sanierung der Fläche vor dem Portal des Haupteingangs schaffen wir bessere Voraussetzungen für die kommenden Jahre und tragen gleichzeitig dazu bei, der Überhitzung des stätischen Raums entgegenzuwirken“, ergänzte Siefert.Bereits im September 2022 beschloss der Ortsbeirat 1 (Altstadt, Bahnhof, Europaviertel, Gallus, Gutleut, Innenstadt) den bis dato namenlosen Vorplatz des Frankfurter Hauptbahnhofs in „Emilie-und-Oskar-Schindler-Platz“ umzubenennen , um die Taten des Ehepaars „gebührend zu würdigen“. Mit der Ehrung wolle man allerdings warten „bis der Platz wieder wirklich schön ist“, zitierte diedamals Ortsbeirätin Petra Thomsen (Die Grünen). Vielleicht ist es nach der Charmeoffensive ja dann so weit.Losgehen soll es mit den Bauarbeiten noch in der laufenden Woche (25. bis 31. März), zunächst müssen jedoch die Fläche geräumt und Trassenarbeiten abgeschlossen werden. Insgesamt acht Wochen soll die Verschönerung dauern und pünktlich vor der Fußball-EM fertig sein.