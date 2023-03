Am Mittwoch: U-Bahnen und Trams fahren nicht

Innenstadt

Frankfurter Zeil: Was kommt, was geht, was bleibt?

Conrad und Esprit sind gegangen, Karstadt wird gehen, Woolworth kommt zurück und was mit der leerstehenden Zara-Filiale passiert, ist unklar. Die Frankfurter Zeil befindet sich im Umbruch.

Text: Sinem Koyuncu / Foto: Adobe Stock/TravelWorld