17-Jähriger wegen Mordverdachts festgenommen

In Frankfurt-Sachsenhausen findet die Polizei eine leblose Frau. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts. Im Verdacht steht ein 17-Jähriger.

Wie die Polizei mitteilt, wurde am Mittwochmorgen in Frankfurt ein 17-Jähriger festgenommen. Er wird verdächtigt, eine 28-jährige Frau getötet zu haben. Nach einem Zeugenhinweis suchten Polizeibeamte in der Elisabethenstraße in Frankfurt-Sachsenhausen eine Wohnung auf, in der sie eine leblose Frau auffanden.



Im Zuge eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei in der Folge einen 17-jährigen Tatverdächtigen in Bonames fest. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgrund des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Tatgeschehens und dem Tatmotiv dauern an. Der 17-Jährige soll morgen dem

Haftrichter vorgeführt werden.