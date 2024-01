Winterlinden und Taubeneichen: Pflanzaktion im Stadtwald

Unter dem Motto „Rettet den Stadtwald“ werden am 17. Februar wieder Bäume im Frankfurter Stadtwald gepflanzt. Wer bei der Pflanzaktion mitmachen will, muss sich vorher online anmelden.

„Rettet den Stadtwald“ – mit Tatkraft oder mit einer Spende

17. Februar, 10 bis 16 Uhr

S-Bahnhaltestelle Zeppelinheim

Zur Anmeldung geht es hier.

Zum StadtWaldHaus geht es hier.



Spenden

Frankfurter Sparkasse

IBAN: DE34 5005 0201 0000 000208

Verwendungszweck: 1038-54289000-670472-1.22.07.01.09-A9 –STADTWALD



Zur Vorlage beim Finanzamt ist bei Spenden bis 200 Euro der Überweisungsbeleg ausreichend. Wer eine Spendenbescheinigung möchte, wendet sich bitte unter dem Kennwort STADTWALD per E-Mail an oeffentlichkeitsarbeit.amt67@stadt-frankfurt.de direkt ans Grünflächenamt.

Auch in diesem Jahr findet im Frankfurter Stadtwald wieder eine große Pflanzaktion statt. „ Unser Stadtwald leidet unter den Folgen des Klimawandels. Er ist weiterhin auf unsere Hilfe angewiesen“, sagt die Klima- und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig. „Deshalb bitte ich Sie: Helfen Sie mit, damit unser Stadtwald eine Zukunft hat! Ob mit einer Spende oder mit Ihrer Tatkraft, wir brauchen dringend Ihre Unterstützung! Ich freue mich über alle, die mitmachen!“Winterlinden und Taubeneichen, aber auch Vogelkirschen, Esskastanien und Flaumeichen sollen am 17. Februar im Zuge der Aktion „Rettet den Stadtwald“ gepflanzt werden. Los geht es um 10 Uhr in der Nähe der S-Bahnhaltestation Zeppelinheim. Alle Erwachsenen und Kinder, die mitmachen möchten, müssen sich im Voraus anmelden und werden gebeten, nach Möglichkeit einen eigenen Spaten und Handschuhe mitzubringen. Auch auf festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sollte geachtet werden. Da es aufgrund des Wetters kurzfristig zur Absage kommen könnte, sollten Interessierte außerdem die Internetseite des StadtWaldHauses im Auge behalten.Um möglichst viele fleißige Helferinnen und Helfer für die Pflanzaktion zu gewinnen, dürfen pro Person maximal acht Bäume gepflanzt werden. Wer nicht an der Aktion teilnehmen kann, sich aber trotzdem an der Rettung des Stadtwalds beteiligen möchte, kann auch einen beliebig hohen Betrag direkt an das Grünflächenamt spenden. Die Spenden werden eingesetzt, um die Bäume „hoffentlich noch einige Jahre zu pflegen, so dass sie gut anwachsen“, sagt die Leiterin der Abteilung StadtForst im Grünflächenamt, Tina Baumann.