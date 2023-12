An Heiligabend klingen in Frankfurt die Glocken

Am Sonntag, 24. Dezember, findet in Frankfurt wieder das traditionelle Stadtgeläute statt. Zu hören ist es am besten in der Innenstadt – aber auch von zuhause aus.

Glockengeläut in Frankfurt – Stadtspaziergang oder doch lieber auf der Couch bleiben?

Info

Termine des Großen Stadtgeläutes

Heiliger Abend von 17.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Samstag vor Ostern (Karsamstag) von 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Samstag vor Pfingsten von 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Samstag vor dem 1. Advent von 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr



Online können Sie die Glocken hier hören.

„Süßer die Glocken nie klingen, als zu der Weihnachtszeit.“ In Frankfurt dürfte damit das Große Stadtgeläute gemeint sein, bei dem die insgesamt 50 Glocken der zehn Innenstadtkirchen erklingen und mit einander harmonieren. Dies geschieht nur viermal im Jahr: an Heiligabend sowie an den Samstagen vor Ostern, Pfingsten und dem ersten Advent. Auch am Sonntag, 24. Dezember, ist es dieses Jahr wieder so weit. Von 17 Uhr bis 17.30 Uhr können die Menschen in Frankfurt gemeinsam dem Glockengeläut lauschen.Am besten geht das natürlich durch die Innenstadt flanierend, an der Hauptwache vorbei über den Liebfrauenberg, den Paulsplatz, den Römerberg und bis hinunter zum Eisernen Steg. Wer an Heiligabend jedoch die Wärme und Gesellschaft in den eigenen vier Wänden nicht verlassen will, kann sich das Stadtgeläute auch von zuhause aus anhören: Auf der Internetseite der Stadt Frankfurt wird pünktlich zum Weihnachtswochenende wieder eine Audiodatei freigeschaltet.Zum ersten Mal gemeinsam läuteten die Glocken im Jahr 1347 anlässlich der Begräbnisfeier von Kaiser Ludwig IV. Ebenso zu den Wahlen von späteren Königen und Kaisern oder zum 100. Geburtstag von Goethe. 1865 beschloss der Senat der Freien Stadt Frankfurt das Geläute zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Der Mainzer Glockensachverständige Paul Smets stellte 1954 das aktuelle Klangbild zusammen.„Ich wünsche allen, die das Große Stadtgeläute zum Anlass für einen entspannten Rundgang mit Freund:innen oder Familie durch das Stadtzentrum nehmen, ein wunderbar entspanntes Klangerlebnis – und freilich auch schöne Feiertage“, heißt es vonseiten des Stadtkämmerers Bastian Bergerhoff.