Arche sammelt Materialien für Schulbeginn

Viele Eltern in Frankfurt haben nicht das nötige Geld, um ihren Kindern eine Schultüte mit allen wichtigen Stiften und sonstigem Material zu füllen. Aus diesem Grund startet die Arche Frankfurt erneut ihre Schultüten-Aktion.

Schultüten-Aktion im Jahr 2023 war Erfolg

Info

Was soll in die jeweiligen Tüten hinein?



Grundschule



zwei dicke Dreikantbleistifte; zwölf stabile Buntstifte; ein Tipp-Ex-Roller; zwei Pilotstifte (blau, schwarz); Wachsmalstifte



zwei Radiergummis; Anspitzerdose; Lineal 15 cm; zwei Klebestifte; Bastelschere (Linkshänder-Schere bitte markieren)



zwei Hefte Nr. 2 (Deutsch); zwei Hefte Nr. 3 (Deutsch); zwei Hefte Nr. 27 (Deutsch); zwei Hefte Nr. 7 (Mathe); zwei Hefte Nr. 28 (Mathe); sechs Schnellhefter A4, bunt gemischt, Pappe; Vokabelheft; Hausaufgabenheft



Weiterführende Schule



zwei Bleistifte; drei Pilotstifte (blau, rot, grün); zwei Textmarker; zwei Tipp-Ex-Roller/ -Maus; Karteikarten liniert, kariert A6



zwei Radiergummis; Klebestift; Geodreieck; Parabel; USB-Stick



Collegeblock kariert; Collegeblock liniert; Vokabelheft; Hausaufgabenheft; vier Schnellhefter, Farben gemischt



Für individuelle Hilfen



Pinsel (fein und Borste); Füller Pelikan Twist oder Lamy und Patronen; Pilotstifte (radierbar), alle Farben; Fineliner Schwan Stabilo, bunte Farben; Textmarker-Set, mehrfarbig; Zirkel; gute Filzstifte, zwölf Farben



Knete, bunt; Ölkreiden; Zeichenblock A3, Brotdose; Trinkflasche mind. 500ml; USB Stick; Mäppchen (ohne Inhalt)



Collegeblock kariert, Collegeblock liniert; Vokabelhefte; Hausaufgabenhefte; Umschläge durchsichtig für Bücher und Hefte, alle Größen



Die Rückmeldungen können einfach über diese Internetseite eingetragen werden. Fragen dazu können unter 069-15346402 oder auch per Mail an frankfurt@kinderprojekt-arche.de gerichtet werden.



Wer erinnert sich nicht daran: Zum Schulbeginn gab’s die passende Schultüte. Süßkram und Spielzeug fanden sich darin, aber eben auch alles an Utensilien, welche man für die Schulzeit brauchte. Doch das nötige Geld dafür bringen leider nicht alle Eltern auf. Aus diesem Grund hat die Arche Frankfurt erneut eine Schultüten-Aktion gestartet, um die Eltern zu entlasten.„Im letzten Jahr kam unsere Aktion bei den Familien sehr gut an, die oft nicht wissen, wie sie mehrere Kinder mit den benötigten Materialien ausstatten sollen. Vor allem die Erstausstattung in der Grundschule und die Neuanschaffungen beim Wechsel auf eine weiterführende Schule gehen ja so richtig ins Geld – da kamen unsere Schulstarterpakete genau richtig“, schreibt die Arche Frankfurt.Die Vorgehensweise ist erneut dieselbe: Jeder, der etwas spenden möchte, kann dies auf drei Arten tun. Für Grundschüler sind Materialien im Wert von circa 30 Euro vorgesehen, für Schüler der weiterführenden Schulen 25 Euro. Außerdem bittet die Arche um Spenden, um individuelle Hilfen ermöglichen zu können. Der Preis ist variabel und richtet sich nach der jeweiligen Stückzahl, die eingekauft wird.