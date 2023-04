SGE eröffnet Esports Academy

Eintracht Frankfurt eröffnet Akademie für seine Esports-Abteilung. Vor Ort sollen Training, Wettkämpfe sowie Events stattfinden.

Am Montag, 3. April, hat Eintracht Frankfurt die Deutsche Bank Park Esports Academy eröffnet. Das hat der Verein in einer Mitteilung bekannt gegeben. In dem vor kurzem angemieteten und neu eingerichteten EintrachtLab, dem Nachbargebäude des ProfiCamp Im Herzen von Europa 1, sollen für die Videospieler „ideale Bedingungen“ herrschen.



Das neue Angebot umfasst ein Trainingszentrum, eine Wettkampffläche und einen Streaming-Raum. Zudem soll der Ort auf über 300 Quadratmeter Fläche auch als Event- und Begegnungsstätte dienen. Ziel sei es, „sowohl den Profis als auch den mehr als 120 Nachwuchs- und Amateur-Esportlern eine professionelle Umgebung zu bieten, um ihrer Leidenschaft mit größtmöglichem Erfolg nachzugehen“.



SGE spielt auch digital erstklassig



„Mit der Deutsche Bank Esports Academy haben wir für unseren Esports-Bereich hervorragende Rahmenbedingungen geschaffen. Gleichzeitig macht dieser Schritt auf eine eindrucksvolle Weise deutlich, dass Esports bei Eintracht Frankfurt ein Entwicklungsthema ist, eine große Aufmerksamkeit erhält und Bedeutung für uns hat. Auch weil es viele – vor allem junge – Menschen begeistert und auch in Zukunft begeistern wird“, sagt SGE-Vorstandssprecher Axel Hellmann.



Seit 2018 ist die SGE als Teil der EintrachtTech gmbH im Esports aktiv. Eintracht Frankfurt zählt laut Mitteilung zu den bekanntesten Esports-Teams Deutschlands und tritt im Jahr 2023 in nationalen wie internationalen Wettbewerben, zum Beispiel in der eChampions League, an. Seit Januar 2023 spielt zudem das Team im Arena-Strategiespiel „League of Legends“ in der 1. Division der Strauss Prime League, der höchsten deutschsprachigen Liga.