Lemonella im Tanzhaus West

Das THW in Frankfurt eröffnet den Outdoorbereich. Die Sommergarteneröffnung findet mit Klangkünstlern der Szenen aus Berlin, Bayern und anderswo statt.

Künstler aus aller Welt im THW in Frankfurt

Info

THW x Sommergarten, Tanzhaus West & Dora Brilliant, Gutleutstraße 294, Sa 18. Mai, ab 23 Uhr, Tickets ab 16 Euro, www.tanzhaus-west.de

Die Berliner Soundtüftlerin Lemonella ist nicht nur die Queen der lässigen Promofotos, sie ist eine bewährte Stütze der Szene, die aus der Berliner-Kater-Blau-Schmiede kommt. Es wuselt musikalisch in ihren DJ-Sets. Das liegt an ihren psychedelisch angehauchten Klangkollagen, eine trägt zum Beispiel den Titel „46 Katzen Tanzen“. Ob so viele Katzen auf den Dancefloor im Café des Tanzhauses passen, werden wir sehen müssen.Sie kommt vom Hip-Hop, hat ganz am Anfang Mixtapes aus ihren Lieblingssongs der Spice-Girls angefertigt und hat sich diese spielerische Vielfalt immer erhalten. Aber Lemonella ist nicht der einzige Grund, dieses Mal ins THW zu kommen. Es geht um die Sommergarteneröffnung, in die das ganze Gelände involviert ist. Der Outdoorbereich ist etwas aufpoliert worden, aber zu Beginn der warmen Jahreshälfte werden natürlich die Topacts indoor auftreten.Da kommt wieder mal Joyce Muniz ins Dora Brilliant. Sie stammt aus dem brasilianischen São Paulo, war lange in Wien und ist jetzt in Berlin zu Hause und reflektiert als queere Frau gerne über ihren lateinamerikanischen Hintergrund. Und alles, was sie ausmacht, hat sie natürlich auch musikalisch beeinflusst. Von elektronischem Funk, Trip Hop bis zu einer sehr modernen Version des Drum’n’Bass ist vieles dabei. Spannende Geschichte immer wieder.Aber auch ein Bayer darf an die Regler: Dominik Marz. Seine Losung heißt: „Big emotions, big synths, big breaks“, und wer denkt, das wird ein bisschen hymnisch, hat nicht falsch gedacht. So heißt eine EP von Dominik auch „For all times“. Oder anders ausgedrückt: Understatement machen wir dann vielleicht morgen. Greatness im Club, das kann auch mal richtig Spaß machen.So kann also der Sommer kommen: im Tanzhaus West und überall in Frankfurt und in der Welt. Eine Übersicht über weitere Open-Air-Festivals in und um Frankfurt finden Sie hier.