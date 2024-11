Heizungsausfall: Ausstellung bis auf weiteres geschlossen

Aufgrund eines Heizungsausfalls muss das Archäologische Museum Frankfurt seine Dauerausstellung bis auf weiteres schließen. Die Sonderausstellungen bleiben weiterhin geöffnet.

Gesamte Heizungsanlage des Karmeliterklosters betroffen

Archäologisches Museum Frankfurt

Karmelitergasse 60311 Frankfurt am Main

Weitere Informationen hier

Die Temperaturen im Archäologischen Museum Frankfurt sind so stark abgekühlt, dass bei etwa 12 °C kein Besuch mehr möglich ist. Grund dafür ist ein Wasserschaden an der Heizungsanlage des mittelalterlichen Karmeliterklosters. Seit 1989 befindet sich das Archäologische Museum in der Kirche des historischen Bauwerks in der Innenstadt.Vom Ausfall betroffen sind die gesamte Heizungsanlage des Karmeliterklosters sowie dessen Toiletten. Auf Nachfrage rechnet Holger Kieburg vom Archäologischen Museum Frankfurt erst am 25. November mit einer Verbesserung der Situation. Erst dann könne die Heizungsfirma den Schaden beheben, früher sei kein Termin möglich. Entwarnung kann bei den Exponaten gegeben werden: Sie werden die Kälte gut aushalten.Die Dauerausstellung zeigt das frühe Italien „vor den Römern“ sowie Sammlungen alt-iranischer Kleinkunst. Weitere Schwerpunkte bilden die Anfänge der menschlichen Kultur bis hin zu spätmittelalterlichen Klöstern. Zu den Aufgaben des Museums gehört es, die Archäologie und Geschichte der Stadt Frankfurt und seines Umlandes zu präsentieren.Weiterhin geöffnet und zugänglich bleiben die beiden Sonderausstellungen des Museums. So befindet sich etwa die internationale Ausstellung „Aenigma 2.0 – Wer entschlüsselt den rätselhaften Code aus der Bronzezeit?“ im Refektorium des Instituts für Stadtgeschichte. Hier können alle regulären Führungen stattfinden. Noch zu sehen ist „Ausgeschlossen - Archäologie der NS-Zwangslager“ im Ostflügel des Archäologischen Museums, die Sonderausstellung endet am 1. Dezember. Aufgrund der temperaturbedingten Unannehmlichkeiten ist der Eintritt zeitweise ermäßigt.