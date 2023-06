Tickets für die NFL-Spiele für bis zu 225 Euro

Nachdem die NFL bekanntgegeben hat wie man an die heißbegehrten Tickets für die beiden Frankfurt-Spiele im Herbst bekommt, weiß man nun auch zu welchem Preis.

Tickets für die NFL-Spiele ab 27. Juni

Die NFL-Spiele im Waldstadion rücken immer näher. Kürzlich hat die National Football League (NFL) bekanntgegeben wie man an die heißbegehrten Tickets kommt – nun auch zu welchem Preis sie gehandelt werden. Die teuersten Tickets und folglich auch die beste Aussicht, direkt in der Mitte der Jürgen-Grabowski-Tribüne, bekommt man für 225 Euro. Zum Vergleich: Die teuersten Tickets beim München-Spiel im vergangenen Jahr gab es für 155 Euro.Am günstigsten kommen Besuchende mit Karten für den Oberrang der Nordwest- und Ostkurve, also den Endzonen, weg. Dort kostet ein Platz 75 Euro in Kategorie 7 oder 105 Euro in Kategorie 6 . Bei diesen beiden handelt es sich auch um die einzigen Kategorien mit ermäßigten Preisen. Kinder zahlen nur die Hälfte der regulären Preise.Einzeltickets für das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins am 5. November gehen am 27. Juni um 12 Uhr in den Verkauf. Karten für das Spiel der New England Patriots gegen Indianapolis Colts am 12. November gehen am 11. Juli um 12 Uhr an den Start.