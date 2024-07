Frankfurter Makkabi-Sportler fahren nach London

Während in Paris die Olympischen Sommerspiele laufen, finden in London die European Maccabi Youth Games statt. Auch Sportler aus Frankfurt sind dabei.

Größte Havdalah Hessens auf dem Frankfurter Römerberg

120 Sportlerinnen und Sportler bei European Maccabi Youth Games

Hunderte junge jüdische Sportlerinnen und Sportler werden Ende Juli zu den European Maccabi Youth Games nach London fahren, um sich sportlich miteinander zu messen. 25 von ihnen kommen aus Frankfurt. Die Vorbereitungen in der Stadt laufen bereits, es gibt ein Vorbereitungscamp in Frankfurt ab dem 26. Juli. Bei diesem Precamp werden nicht nur die sportlichen Vorbereitungen getroffen, sondern auch unsere jüdischen Werte und Gemeinschaft gelebt.Geplant sind eine gemeinsame Schabbat-Feier, intensive Trainingseinheiten sowie eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober 2023 und des Olympiaattentats von 1972 mit Grußworten von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), dem Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer, sowie dem Antisemitismusbeauftragten des Landes Hessen, Uwe Becker (CDU).Am Samstag, den 27. Juli, wird auf dem Frankfurter Römerberg die größte Havdalah des Jahres in Hessen gemeinsam mit vielen Kooperationspartnern wie der Stadt Frankfurt unter Beisein des Oberbürgermeisters Mike Josef (SPD) und anderer hochrangiger Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Gesellschaft öffentlich stattfinden. Die Havdalah ist eine feierliche Zeremonie im Judentum, die das Ende des Schabbats markiert und den Übergang zur neuen Woche symbolisiert.„Mit den European Maccabi Youth Games erwartet unseres Juniors ein ganz besonderes Highlight. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir auch in Deutschland und Europa einen Antisemitismus erleben, den wir zumindest gehofft haben, hinter uns gelassen zu haben, brauchen und setzen wir ein Zeichen für unser junges und lebendiges Judentum. Unsere jungen Athletinnen und Athleten werden stolz die deutsche Flagge tragen und zugleich mit dem stilisierten Davidstern auf dem Trikot ihre jüdische Identität repräsentieren“, sagt Alon Meyer , Präsident von Makkabi Deutschland.Makkabi Deutschland wird mit 120 Junioren-Sportlerinnen und -Sportlern im Alter von 12 bis 18 Jahren in sieben verschiedenen Sportarten vertreten sein. Zu den Höhepunkten des kulturellen Rahmenprogramms gehören die Eröffnungsfeier, das internationale Freitagabend-Schabbat-Dinner, Bildungsveranstaltungen sowie die feierliche Abschlussveranstaltung.Die Spiele in London sind ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur Maccabiah 2025, die in Israel stattfinden wird. Mit über 11 000 Athleten ist die Maccabiah eines der größten Sportevents der Welt. Jüdische Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt werden in Tel Aviv, Jerusalem und zahlreichen weiteren Orten und Spielstätten in ganz Israel antreten und um die Maccabiah-Medaillen kämpfen. Zur Maccabiah 2022 entsandte MAKKABI Deutschland die bisher größte deutsch-jüdische Delegation mit über 250 Sportlerinnen und Sportlern und errang insgesamt 51 Medaillen, ein Rekord für den Verband.