Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin…

Wer nicht mit der Eintracht nach Berlin fahren kann und in der Stadt bleibt, hat trotzdem die Möglichkeit, an einem der zahlreichen Orte in der Stadt mit anderen Fans mitzufiebern. Eine Übersicht.

Wer leider nicht mit unserer Eintracht nach Berlin fahren kann, hat in der Stadt verschiedene Möglichkeiten, die Übertragung des DFB-Pokalspiels zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig zu sehen. Leider war die größte Option der Stadt, das Public Viewing im Deutsche Bank Park, der Heimspielstätte unserer Eintracht, innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Aber man kann das Spiel auch ganz entspannt mit Freunden oder anderen Fans in einer der vielen Sportbars, Kneipen oder Pubs verfolgen, die Übertragungen anbieten.



Das JOURNAL gibt einen kleinen Überblick über die Möglichkeiten in den Stadtteilen:



Alte Liebe, Darmstädter Landstraße 23, 60594 Frankfurt am Main



Apfelwein Solzer, Bergerstraße 260, 60385 Frankfurt am Main



Bernemer-Fass, Ringelstraße 23, 60385 Frankfurt am Main



Das Nord², Sandweg 64, 60316 Frankfurt am Main



Diesseits, Konrad-Broßwitz-Straße 1, 60487 Frankfurt am Main



Eiserner Hahn, Klappergasse 34, 60594 Frankfurt am Main



Erdnüsschen, Paradiesgasse 61, 60594 Frankfurt am Main



Ha.!-Ka.?, Habsburgerallee 21, 60385 Frankfurt am Main



Homburger Hof, Engelthaler Str. 13, 60435 Frankfurt am Main



Irish Pub Bornheim, Berger Str. 255, 60385 Frankfurt am Main



Oberbayern, Kleine Rittergasse 14 - 26, 60594 Frankfurt am Main



O'Reilly's Irish Pub, Am Hauptbahnhof 4, 60329 Frankfurt am Main



Pilsstube Zur Post, Am Weißen Stein 21, 60431 Frankfurt am Main



Sam´s Sportsbar, Schäfergasse 27, 60313 Frankfurt am Main



Sam´s Sportsbar, Hauptbahnhof, Bahnsteig Gleis 24, 60329 Frankfurt am Main



The Cosy Bar, Rotlintstraße 66, 60316 Frankfurt am Main



Uddin´s Sportsbar, Hauptbahnhof, Poststraße 3, 60329 Frankfurt am Main



Volkswirtschaft, Jordanstraße 13, 60486 Frankfurt am Main



Westbar, Königsteiner Str. 27, 65929 Frankfurt am Main



Zur Kutscherklause, Ostendstraße 47, 60314 Frankfurt am Main



Zum Rad, Leonhardsgasse 2, 60389 Frankfurt am Main



Genießt das Spiel und feuert unsere Jungs an!