So bekommt man Tickets für die NFL-Spiele

Zwei Spiele der National Football League (NFL) werden im Herbst im Waldstadion stattfinden. Nun steht fest, wer speilt, und wie man an die begehrten Tickets kommt.



NFL in Frankfurt: Vorab-Registrierung für Tickets

Die National Football League (NFL) hat Gegner, Termine und Spielorte für die fünf NFL 2023 International Games dieser Saison bekannt gegeben. Die deutschlandweit zwei einzigen Spiele werden im Frankfurter Waldstadion stattfinden. „Wir sind voller Vorfreude, beide Spiele im Stadion von Eintracht Frankfurt auszutragen“, sagt Peter O’Reilly, NFL Executive Vice President.Am 5. November wird der Super Bowl LVII Champion Kansas City Chiefs mit einem Spiel gegen die Miami Dolphins, die NFL Frankfurt Games eröffnen. Das darauffolgende Wochenende, dem 12. November, treffen die New England Patriots auf die Indianapolis Colts im Waldstadion aufeinander und beenden damit die 2023 NFL International Games.Um Tickets für die International Games zu bekommen, muss man sich vorab online registrieren. Nur durch die Vorab-Registrierung besteht die Möglichkeit, an Tickets zu kommen. Der Zugang sei jedoch keine Garantie für den endgültigen Erwerb der begehrten Eintrittskarten. Das Verkaufsdatum für die Tickets soll in den nächsten Monaten bekanntgegeben werden.