Diese fünf EM-Spiele finden im Waldstadion statt

Nach der finalen Auslosung steht fest: Fünf Spiele der Fußballeuropameisterschaft 2024 finden in Frankfurt statt. Derweil sind die DFB-Junioren dieses Jahr schon Weltmeister geworden.

Info

Belgien gegen Slowakei am 17. Juni (Montag)

Dänemark gegen England am 20. Juni (Donnerstag)

Schweiz gegen Deutschland am 23. Juni (Sonntag)

Slowakei gegen Rumänien am 26. Juni (Mittwoch)

Achtelfinale am 1. Juli (Montag)

DFB-Junioren schlagen Frankreich und werden Weltmeister

Viele Fußballfans dürften am vergangenen Samstag gebannt vor den Bildschirmen gesessen haben. In der Hamburger Elbphilharmonie wurde die finale Auslosung der Spiele der Fußballeuropameisterschaft 2024 bekannt gegeben. Und damit auch die Partien, die im Frankfurter Waldstadion stattfinden werden.Im Ganzen wird fünfmal im Waldstadion der EM-Ball rollen; vier Partien davon sind Gruppenspiele und eine ein Achtelfinalspiel.Deutschland wurde der Gruppe A zugelost und spielt damit in der Gruppenphase gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz. Neben dem Spiel gegen die Schweiz in Frankfurt trifft die DFB-Elf im Eröffnungsspiel in München auf Schottland am 14. Juni (Freitag). Am 19. Juni (Mittwoch) müssen die Mannen von Bundestrainer Julian Nagelsmann dann in Stuttgart gegen Ungarn antreten.An anderer Stelle im internationalen Fußball ist Deutschland dieses Jahr bereits Weltmeister geworden. Bei der U-17-Fußballweltmeisterschaft in Indonesien konnten die DFB-Junioren Frankreich am Samstag, 2. Dezember, mit 4:3 im Elfmeterschießen schlagen. Damit wiederholt das Team von Trainer Christian Wück fast das vergangene Finale der U-17-Europameisterschaft in Ungarn: Damals schlugen die Nachwuchsspieler Frankreich im Elfmeterschießen mit 5:4 und wurden Europameister.Zu diesen Ehren begrüßt Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) die Siegertruppe am Montag im Frankfurter Römer. Dort dürfen sich die Weltmeister dann auch in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Zuvor wird die Nachwuchs-Elf noch am DFB-Campus in Niederrad empfangen.