Eintracht Frankfurt muss gegen den 1. FC Saarbrücken ran

Eintracht Frankfurt muss zum 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal

Das sind die Partien der nächsten DFB-Pokalrund im Überblick:

Am Mittwoch (1. November) schaffte der Drittligist 1. FC Saarbrücken die Sensation und schmiss den deutschen Rekordmeister FC Bayern München aus dem DFB-Pokal. Bereits in der ersten Hauptrunde gewann die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl ebenfalls mit 2:1 gegen den Karlsruher SC. Die Frankfurter Eintracht konnte sich auch am Mittwoch gegen den Drittligisten Viktoria Köln mit 2:0 durchsetzen. Nun ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund: Im Achtelfinale des DFB-Pokals muss die SGE gegen Bayern-Schreck Saarbrücken ran.Die Hessen sollten gewarnt sein. Immerhin haben sich neben den Bayern bereits RB Leipzig, Union Berlin und der SC Freiburg aus dem Pokalwettbewerb verabschiedet. Eintracht-Trainer Dino Toppmöller sagte zu dem Los: „Saarbrücken hat den FC Bayern aus dem Wettbewerb geworfen sowie in der ersten Runde den Zweitligisten KSC. Das allein zeigt schon, welch Potential in unserem nächsten DFB-Pokalgegner steckt. Wir werden selbstverständlich auch diese Aufgabe mit vollem Engagement angehen und freuen uns auf das Duell.“Und Saarbrückens Sportlicher Leiter Jürgen Luginger formulierte in der ZDF-Übertragung über den diesjährigen Pokalfinalisten: „Frankfurt hat eine tolle Mannschaft. Aber man sieht, was im Pokal alles möglich ist.“VfB Stuttgart (Bundesliga) – Borussia Dortmund (Bundesliga) / Saarbrücken (3. Liga) – Eintracht Frankfurt (Bundesliga) / Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) – VfL Wolfsburg (Bundesliga)Hertha BSC (2. Bundesliga) – Hamburger SV (2. Bundesliga) / FC Homburg (Regionalliga) – FC St. Pauli (2. Bundesliga) / Bayer Leverkusen (Bundesliga) – SC Paderborn (2. Bundesliga) /Kaiserslautern (2. Bundesliga) – 1. FC Nürnberg (2. Bundesliga) / Magdeburg (2. Bundesliga) – Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga)Die kommende Runde wird am 5. und 6. Dezember ausgetragen.